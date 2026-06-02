Ίλιον: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που χτύπησε οδηγό λεωφορείου μετά από τροχαίο

Άγριο επεισόδιο με θύμα οδηγό αστικού λεωφορείου σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ίλιον, όταν ένας 36χρονος δικυκλιστής φέρεται να του επιτέθηκε και να τον χτύπησε στο κεφάλι μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:20 στην Ιδομενέως. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με λεωφορείο του ΟΑΣΑ που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 719. Από τη σύγκρουση προκληθήκαν υλικές ζημιές, ενώ μετά τη σύγκρουση, τα πνεύματα οξύνθηκαν. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να χτύπησε τον 38χρονο οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ κλήθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο τραυματισμένος οδηγός του ΟΑΣΑ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου.

Πηγή: skai.gr

