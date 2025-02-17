Το εργοτάξιο του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, στη Λεύκα και τον χώρο που θα κατασκευαστεί το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο λιμάνι, επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το υπό κατασκευή Δικαστικό Μέγαρο στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, όπου ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ενημερώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας Dimand, Δημήτρη Ανδριόπουλο, για την πρόοδο των εργασιών.

«Όταν ολοκληρωθεί θα είναι μακράν το πιο σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο το οποίο διαθέτει η χώρα. Και βέβαια, μια πολύ σημαντική πρόσθετη παρέμβαση για τη συνολική ανάπτυξη του Πειραιά, στον οποίο γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα έργο το οποίο και αυτό χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, εξ ου και τα σχετικά αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή του. Και μια ακόμα δέσμευση, να μπορέσουμε να προικίσουμε την ελληνική Δικαιοσύνη με εκείνες τις κτιριακές οικοδομές που της αξίζουν πραγματικά. Και νομίζω ότι το έργο αυτό όταν ολοκληρωθεί, και για το Υπουργείο και συνολικά για την ελληνική Δικαιοσύνη θα είναι ένα πραγματικό κόσμημα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το νέο Μέγαρο θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του παραλιακού μετώπου, όχι μόνο του Πειραιά, καθώς με τον νέο δικαστικό χάρτη στη δικαστική αρμοδιότητα του Πειραιά περιέρχονται πλέον όλοι οι Δήμοι του παραλιακού μετώπου. «Ο νέος δικαστικός χάρτης αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση την οποία έχουμε υλοποιήσει στον χώρο της Δικαιοσύνης και νομίζω ότι ήδη τα αποτελέσματα σχετικά με την επιτάχυνση της απονομής της, που ήταν και το πραγματικό ζητούμενο, αρχίζουν να φαίνονται. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το κτίριο αυτό θα καλύψει ανάγκες όλου του παραλιακού μετώπου και όχι μόνο του Πειραιά», σημείωσε.

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά θα είναι το πρώτο «πράσινο», μηδενικών εκπομπών δημόσιο κτίριο της χώρας και το πρώτο με πιστοποίηση LEED χρυσού επιπέδου. Θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πέντε ορόφους, με εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, θα περιλαμβάνει περισσότερες από 360 θέσεις στάθμευσης, θα εξυπηρετείται από μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ σε όμορο οικόπεδο θα δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις 1.500 τ.μ. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέα εσωτερική οδός ελεγχόμενης πρόσβασης για μεταγωγικά οχήματα και οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Δικαστικό Μέγαρο θα εκτείνεται σε 41.000 τ.μ., ενώ από τα 17 στρέμματα του οικοπέδου τα πέντε έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Πειραιά για την κατασκευή πλατείας. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης ήταν το εργοτάξιο του νέου Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων, στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και παρακολούθησε παρουσίαση για το σχέδιο αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου.

Το μουσείο θα καλύπτει τη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα από την αρχαιότητα έως τις αρχές του 20ου αιώνα, καλύπτοντας περίοδο μεγαλύτερη των 3.000 ετών, γεγονός που το καθιστά μοναδικό στον κόσμο, ενώ θα διαπραγματεύεται και το επίκαιρο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασής της στη θάλασσα. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υδάτινο στοιχείο και αμφιθέατρο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση τοπόσημων του Πειραιά, όπως το ρολόι που βρίσκεται στην κορυφή του υπό ανακατασκευή SILO, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1936.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δόθηκε σήμερα η δυνατότητα, στον Πειραιά, να επισκεφτώ δύο πολύ σημαντικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη: το νέο Δικαστικό Μέγαρο, το οποίο και αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στο εργοτάξιο του νέου Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, ένα μουσείο το οποίο η χώρα μας το χρειαζόταν εδώ και πολλές δεκαετίες, καθώς ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ταυτισμένος με τη θάλασσα και σε αυτό το νέο υπερσύγχρονο μουσείο θα δοθεί δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες να μπορέσουν να ξεναγηθούν σε αυτή την τόσο ισχυρή και συμβιωτική σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Είναι μία πολύ καλή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί πόροι συμβάλλουν σε πολύ σημαντικά έργα υποδομής και πολιτισμού. Και νομίζω ότι είναι δύο μόνο από τα έργα τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στο να αλλάξει όψη ολόκληρος ο Πειραιάς και να γίνει το πρώτο λιμάνι της χώρας πραγματικά η πόλη που πρέπει να είναι.

Οπότε θέλω να συγχαρώ και πάλι όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία έχουν καταβάλει για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να έχουμε ένα ενεργό εργοτάξιο το οποίο κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Να ευχαριστήσω τους δωρητές, το Ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη, που χρηματοδότησε την προμελέτη που ήταν τόσο απαραίτητη για να μπορέσουμε να κινηθούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Και να ζητήσω από όλες τις υπηρεσίες να κινηθούμε γρήγορα, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως συνεπείς με τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ουσιαστικά μας υποχρεώνει να ολοκληρώσουμε και τα δύο αυτά πολύ σημαντικά έργα για τον Πειραιά, αλλά και για ολόκληρη την πατρίδα μας, μέχρι τα μέσα του 2026».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο μουσείο, το οποίο αναδεικνύει, εκτός από τα χιλιάδες ευρήματα τα οποία χρόνια τώρα αναδύονται από τον βυθό τον ελληνικών θαλασσών, την ουσιαστική σχέση, την καταλυτική σχέση του ελληνικού λαού με τη θάλασσα και την τεράστια σημασία, την ιστορική σημασία της ναυτιλίας για την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του τόπου μας. Ένα νέο μουσείο της τάξεως των 26.000 τετραγωνικών θα ανοίξει στο κοινό μέσα στο 2026. Θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό, θέλω να πιστεύω, το καλοκαίρι του 2026».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέφερε: «Υποδεχτήκαμε με χαρά τον Πρωθυπουργό σήμερα στον Πειραιά. Επιβλέψαμε δύο πολύ σημαντικά έργα για την πόλη μας -και τα δύο χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης: το νέο Δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά, το πιο σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο της χώρας όταν ολοκληρωθεί, το 2026, και φυσικά, ένα τοπόσημο για τον Πειραιά και για όλη τη χώρα, το συγκεκριμένο μουσείο στο SILO, των Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Φαντάζεστε με το πλούτο που διαθέτει η χώρα μας, τι σημαίνει και για την πόλη αλλά και για τη χώρα. Ο Πειραιάς προχωράει και τα δύο αυτά σημαντικά έργα συμβάλλουν πάρα πολύ θετικά στην πρόοδό του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.