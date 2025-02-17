Συνεχίζεται η άγρια κόντρα μεταξύ της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά» η κα. Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά ότι η «η κα Κανέλλη είναι γνωστό πότε ξεκίνησε την καριέρα της, είναι γνωστό και που κατατασσόταν κάνοντας καριέρα. Η κα Κανέλλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να τσαλαπατάει με αυτό τον τρόπο υποστάσεις και αγώνες. Τη δική μου αγωνιστικότητα και τη δική μου παρουσία δεν τη χαρίζω σε καμία κα Κανέλλη η οποία από τη βίλα της χωρίς να πατάει η Βουλή γιατί στη Βουλή έρχεται μια φορά το τρίμηνο ή το εξάμηνο και δεν ξανάρχεται ... Δεν χαρίζω σε κανένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο επί δεκαετίες εισπράττει αντιμισθίες και δεν εμφανίζεται το δικαίωμα να αμφισβητεί και να συκοφαντεί τους δικούς μου αγώνες».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε σχολιάζοντας τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε στη Βουλή. Όπως είπε: «Είναι τρομακτικό να ακούς μέσα στη Βουλή από βουλευτή του ΚΚΕ το "τι λες κυρά μου, τι ξέρεις εσύ από αγώνες, δεν έχεις φάει ούτε ένα χαστούκι". Αυτή η ανακύκλωση της λεκτικής βίας η οποίας προσκαλεί και στη σωματική βία γιατί έπρεπε να έχω φάει χαστούκια για να μπορώ να μιλάω... Αν είναι δυνατόν να είναι αυτή η προσέγγιση των αγώνων!».

Αναφερόμενη στη δήλωση της Ραλλίας Χρηστίδου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Ευχαριστώ τη Ραλλία που αυθόρμητα τοποθετήθηκε, έχει τύχει και εγώ να την υπερασπιστώ μέσα στη Βουλή, γιατί έχει υποστεί και εκείνη σεξιστικές συμπεριφορές. Είναι πολύ σημαντικό να καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές και να τις σταματάμε».

Και πρόσθεσε: «Από τις αρχές του Ιουλίου του 2023 έστειλα επίσημη επιστολή και στον κ.Μητσοτάκη και στον κ.Τασούλα να σταματήσουν οι σεξιστικές και κακοποιητικές εκδηλώσεις μέσα στη Βουλή. Δεν κάνανε τίποτε. Τώρα βλέπουμε από την πλευρά του ΚΚΕ που είναι ακόμα χειρότερο ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που επικαλείται αγώνες, αορίστως, γιατί η επίκληση αγώνων δεν είναι το να κουνάς το δάχτυλο σε όποιον αγωνίζεται και να του λες οι αγώνες σου δεν είναι καλοί».

Συμπλήρωσε ακόμα ότι: «Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για δικαιοσύνη από τους γονείς, από την κοινωνία και το ΚΚΕ για λόγους ανεξήγητους έχει βοηθήσει να συγκαλυφθούν πράγματα. Ήταν παροιμιώδης ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Λαμπρούλης έβαλε σε φάκελο τις καταθέσεις φωτιά από την κρυμμένη δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών που εγώ κατέθεσα στα πρακτικά και έτσι ουσιαστικά τις «μπάζωσε». Το ΚΚΕ θα πρέπει να εξηγήσει αυτή τη στάση του και λεω ξεκάθαρα ότι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή εκ μέρους του ΚΚΕ πρέπει να δώσουν εξηγήσεις τι ακριβώς κάνουνε. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι τύποι βολεμένοι εδώ και δεκαετίες οι οποίοι είναι στη Βουλή εδώ και δεκαετίες και δεν έχουν να επιδείξουν στη Βουλή τι κάνουν δεκαετίες, αυτή τη στιγμή προσφέρουν μια πολύτιμη υπηρεσία στη σύστημα».

Ερωτηθείσα γιατί προέκυψε αυτή η επίθεση του ΚΚΕ προς το πρόσωπό της, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είπε: «Σε όλη μου την πορεία τη δημόσια που ήταν πάντα ορατή, δεν υπάρχει μέρα που να "αγνοείται η τύχη μου". Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τους βουλευτές του ΚΚΕ που δεν είναι μέσα στη Βουλή. Είναι άδεια τα έδρανα του ΚΚΕ μονίμως. Δεν υπάρχει μέρα που να μην είμαι στις επάλξεις, στο πεδίο, αγωνιζόμενη. Η δική αγωνιστική προσέγγιση στα πράγματα δεν αλλάζει, κίνητρο μου είναι πάντα η υπεράσπιση του δικαίου και των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη αν αυτό βρίσκει αντανάκλαση και απήχηση στην κοινωνία είναι γιατί η κοινωνία διψάει για δικαιοσύνη. Το να ενοχλείται ένα κόμμα το οποίο θεωρεί ότι του ανήκει η ιστορία, του ανήκουν οι αγώνες, ότι του ανήκει η πολιτική διαχείριση δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό το αίσθημα ιδιοκτησίας που είναι αναντίστοιχο με οποιαδήποτε κομμουνιστική προσέγγιση πάντως αυτό δεν μπορεί να έχει σχέση με τις απαιτήσεις της κοινωνίας από όλους τους εκπροσώπους της».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Εδώ και πολλούς μήνες καλώ όλους τους αρχηγούς επίμονα να έχουμε συνεργασία και συνεννόηση γιατί αυτή είναι η δική μας υποχρέωση προς την κοινωνία. Έχω μιλήσει με όλους τους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς πλην των Σπαρτιατών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.