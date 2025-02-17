Εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά, όπως ανακοινώθηκε σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, μετά τη συνάντηση των δύο στα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Η Ράνια Θρασκιά αφού ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συστράτευσης των προοδευτικών δυνάμεων με επίκεντρο τις πολιτικές που θα στοχεύουν στην ευημερία των πολιτών.

«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε μία τόσο δύσκολη εποχή για τη χώρα μας να συστρατευτούμε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, αυτές που θα βάλουμε στο επίκεντρο πολιτικές που θα κάνουν διαφορά στη ζωή των πολιτών και θα στοχεύουν στην ευημερία των πολιτών. Πρέπει να κάνουμε ρήξη κυριολεκτικά με όλα όσα στερούν από την καθημερινότητά μας όσο δικαιούμαστε και πλήττουν τη ζωή μας την κάθε της μέρα. Συνεπής στη δέσμευση που ανέλαβα από την πρώτη στιγμή, που εξελέγην βουλευτής, θα συνεχίσω να δουλεύω διεκδικώντας όσα αξίζει η πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη πρέπει επιτέλους να μπει στο επίκεντρο πολιτικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτόν τον δρόμο, να είναι προοδευτικός, να είναι ανοικτός και να ενώσουμε όλοι εμείς τις δυνάμεις μας και να στοχεύσουμε ακριβώς σε πολιτικές που θα κάνουν θετική τη διαφορά και θα αγγίξουμε με έναν θετικό τρόπο τη ζωή των πολιτών. Σε αυτόν τον δρόμο θα ενώσω και εγώ τις δυνάμεις μου με όλο μου το πάθος και όλη μου τη δύναμη προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και αυτό θα γίνει μέσα από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής πάντα με λογική και ευαισθησία για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα» ανέφερε η κ. Θρασκιά σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αποτελέσει τον φορέα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Μία δύναμη προοδευτική, υπεύθυνη, μία δύναμη χρήσιμη. Στον αγώνα μας λοιπόν για πολιτική αλλαγή, καλωσορίζω σήμερα τη Ράνια Θρασκιά. Μία νέα πολιτικό, με πάθος για δουλειά, με πάθος για προσφορά. Ράνια, μας τιμά πάρα πολύ η απόφαση σου. Ο αγώνας μας θα είναι δύσκολος αλλά θα είναι ωραίος και αξιοπρεπής. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε».

Ακολούθως σημείωσε «η Ράνια Θρασκιά είναι από σήμερα μέλος του ΠΑΣΟΚ και της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Θα προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει. Για μία γενναία πολιτική αλλαγή. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Για να φύγουμε από τις ανισότητες για να πάμε σε μία εποχή που θα υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς. Θα υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, θα υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι πολίτες αυτό θέλουν και αυτό θα πετύχουμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας».

Ερωτηθείς σχετικά με παλαιότερες δηλώσεις του ότι δεν θα δεχόταν βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε «θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε εντάξει στην κοινοβουλευτική μας ομάδα κανέναν βουλευτή από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ράνια Θρασκιά είναι μία ανεξάρτητη βουλευτής».

Πηγή: skai.gr

