ΣΥΡΙΖΑ: Από το Γκάζι Live στη Δικαιοσύνη η Κουμουνδούρου – Κασσελάκης: «Προσφεύγω κι εγώ, είστε λασπολόγοι»

Από το Γκάζι Live, όπου πραγματοποιήθηκε το επεισοδιακό συνέδριο, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγείται η σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασσελάκη, μετά τις ανακοινώσεις του για την ίδρυση νέου κόμματος, και τις καταγγελίες της Κουμουνδούρου για ψευδές πόθεν έσχες του και διασυνδέσεις του με εξωχώριες εταιρείες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις offshore Κασσελάκη, μετά από τις καταγγελίες του υποψήφιου για την προεδρία Παύλου Πολάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

"Το πόθεν έσχες και οι offshore του Κασσελάκη να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές"

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο, Δευτέρα, ώστε να δώσει το «πράσινο φως» για την προσφυγή,

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αυτές τις ώρες ο Στέφανος Κασσελάκης με την αμέριστη συμπαράσταση και άλλων κέντρων, δίνει λυσσαλέα μάχη για να απωλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κουβαλάει ήδη το στίγμα της αποστασίας και της λογικής, "έχασα κι έφυγα".

Για τα αμείλικτα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχες και τις οφσορ είναι σαφές ότι πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Αυτό που αναζητά σε κάθε περίπτωση είναι πολιτικό σωσίβιο στον μη αυτοδύναμο κ. Μητσοτάκη και τη διαπλοκή».

Ο κ. Κασσελάκης αναζητά πολιτικό σωσίβιο στον μη αυτοδύναμο κ. Μητσοτάκη και τη διαπλοκή

"Προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων"

Η απάντηση Κασσελάκη μέσω ανάρτησης στο Χ δεν άργησε. Ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα», ανακοινώνοντας ότι θα προσφύγει και ο ίδιος στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων.

Χαρακτηρίζει «αληθή» και «κρυστάλλινη» τη δήλωση πόθεν έσχες και υποστηρίζει ότι «παραποιούν και διαστρεβλώνουν- χειρότερα και από τη ΝΔ- την αρχική δήλωση πόθεν έσχες ».

«Δεν είναι άσχετοι όπως αρχικά πίστεψα, εκτελούν διατεταγμένο σχέδιο επειδή τρέμουν το ΚΑΘΑΡΟ, το καινούργιο! Αυτοί που άφησαν τον ΣΥΡΙΖΑ καταχρεωμένο, με 3 και πλέον εκατομμύρια «λοιπά έξοδα», αυτοί που οδήγησαν τους ανθρώπους των ΜΜΕ του σε οικονομικό αδιέξοδο, δεν θα κουνάνε το δάχτυλο» προσθέτει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτήν την ώρα παραιτούνται μαζικά χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες από το κόμμα που διέγραψε την ψυχή του: τη Δημοκρατία.

Τελευταία άμυνα κάποιων, η λάσπη στον ανεμιστήρα.



Θα είμαι ξεκάθαρος:



Είναι άλλο να φεύγεις επειδή έχασες.

Και είναι άλλο να σε διώχνουν επειδή κέρδισες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Αυτήν την ώρα παραιτούνται μαζικά χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες από το κόμμα που διέγραψε την ψυχή του: τη Δημοκρατία.

Τελευταία άμυνα κάποιων, η λάσπη στον ανεμιστήρα.

Θα είμαι ξεκάθαρος:

Είναι άλλο να φεύγεις επειδή έχασες.

Και είναι άλλο να σε διώχνουν επειδή κέρδισες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποστάτησε από τη Δημοκρατία.

Παράνομη καθαίρεση.

Παράνομος αποκλεισμός.

Αλλοίωση εκλογικών καταλόγων.

Αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων.

Αποκλεισμός συνέδρων και ολόκληρων ΟΜ.

Αλλοίωση της σύνθεσης του συνεδρίου.

Είσοδος από το γκαράζ των δικών τους (εκλεγμένων και μη) συνέδρων και 8ωρη παρεμπόδιση της εισόδου στους δυο χιλιάδες εκλεγμένους συνέδρους που ζητούσαν κανονική διαδικασία και τάσσονταν κατά των αποκλεισμών.

Κι όμως, δεν κινήθηκα νομικά.

Κατάπινα κάθε παράνομη και αντιδημοκρατική πράξη εντός του κόμματος προκειμένου να διαφυλάξω την ενότητα που ποδοπάτησαν, όπως είχα χρέος ως εκλεγμένος Πρόεδρος.

Πλέον, ελεύθερος, είμαι αποφασισμένος να υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια.

Προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων, οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν- χειρότερα και από τη ΝΔ- την ΑΡΧΙΚΗ δήλωση πόθεν έσχες μου, η οποία (επαναλαμβάνω ότι) είναι ΑΛΗΘΗΣ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ. Αυτοί που στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής «κουκούλωσαν» το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλουν να γίνουν δικαστές για έναν άνθρωπο που δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο παράνομα.

Δεν είναι άσχετοι όπως αρχικά πίστεψα, εκτελούν διατεταγμένο σχέδιο επειδή τρέμουν το ΚΑΘΑΡΟ, το καινούργιο!

Αυτοί που άφησαν τον ΣΥΡΙΖΑ καταχρεωμένο, με 3 και πλέον εκατομμύρια «λοιπά έξοδα», αυτοί που οδήγησαν τους ανθρώπους των ΜΜΕ του σε οικονομικό αδιέξοδο, δε θα κουνάνε το δάχτυλο.

Το «διορθώσαμε το λάθος των ψηφοφόρων» το επέβαλαν εκείνοι.

Το «δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα» όμως θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, με τη λέξη που ξέχασαν: Δημοκρατία.»

