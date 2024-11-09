ΣΥΡΙΖΑ: Οι 4 που έφυγαν, και αυτοί που ακολουθούν

Διασπάστηκε... σύρριζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυλλορροεί μετά και την ίδρυση νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, στη σκιά των επεισοδίων στο συνέδριο την Παρασκευή, και είναι ορατό το ενδεχόμενο να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει τους βουλευτές που ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλάζοντας την ανθρωπογεωγραφία της Βουλής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά στην ιστορία, κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινδυνεύει να χάσει τον θεσμικό του ρόλο. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σημειώνουν απόλυτη «ισοπαλία» στις έδρες, από 31, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς στις εκλογές του 2023 είχε μεγαλύτερο ποσοστό. Ποιος θα είναι ο πέμπτος που θα σηκώσει το βάρος να ρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ από τον θεσμικό του ρόλο; Αυτό ενδεχομένως να γίνει και συντονισμένα όχι από έναν βουλευτή. Αυτό που περιμένουμε σύμφωνα με πληροφορίες από Δευτέρα, σε πρώτη φάση, είναι τέσσερις βουλευτές που ανήκουν στο περιβάλλον του κ. Κασσελάκη να παραιτηθούν από το προεδρείο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κι από τους σημαντικούς ρόλους που έχουν, δηλαδή ένα βήμα πριν την ανεξαρτητοποίηση. Η κ. Τζάκρη είναι η γραμματέας της ΚΟ, οι κ. Γαβρήλος και Σαρικιώτης δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, και η Γιώτα Πούλου δεν θα είναι πια συντονίστρια του κοινοβουλευτικού έργου. Ψάχνουν να βρουν τον αριθμό «10»; Να συγκροτήσουν ΚΟ; Μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες, όπως μένει να δούμε αν αυτό είναι εφικτό.



Έχει απαντήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην χάσει τα προνόμια της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εθνική αντιπροσωπεία; Δεν έχει πολλές. Υπάρχει η βουλευτής Αθηνά Λινού η οποία έχει ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά η συγκατοίκησή της με τον κ. Πολάκη είναι πάρα πολύ δύσκολη… Προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει αν θα επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μέχρι στιγμής την ανεξαρτητοποίησή τους έχουν ανακοινώσει ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο βουλευτής Κιλκίς Πέτρος Παππάς, η βουλευτής Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών Ραλλία Χρηστίδου και η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα.

«Στίγμα αποστασίας και σχέδιο διαπλοκής»

Τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών καταγγέλλουν στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κάνοντας λόγο για «στίγμα αποστασίας και σχέδιο διαπλοκής».

«Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ολοκληρώνει τις θεσμικές διαδικασίες του έκτακτου συνεδρίου με τις ομιλίες των τεσσάρων υποψηφίων. Κάποιοι ωστόσο πιστεύουν ότι μπορούν να μεταφέρουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες όπως μεταφέρουν το σαρκίο τους», δήλωναν κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Εύκολα όμως μετά τα χθεσινά γεγονότα διαπιστώνει κανείς, ότι οι έδρες που ακούμε σήμερα να φεύγουν δεν μεταφέρονται στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά πολύ περισσότερο κουβαλάνε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κ. Ανδρουλάκη. Με τον ίδιο τρόπο που θα κουβαλάνε πάνω τους το στίγμα της αποστασίας. Αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από ένα σχέδιο διαπλοκής που θέλει να αφαιρέσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» επισήμαιναν.



«Ως εδώ! Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει αποδείξει ότι δεν είναι ένα θνησιγενές σχήμα όπως αυτά που προσπαθούν να διασπάσουν το σώμα του. Γιατί και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση εκφράζει πάντα την κοινωνική αγωνία των πολιτών και δεν θα επιτρέψει σε κανένα σχέδιο συμφερόντων να καθορίσει το μέλλον του» διαμηνύουν.

«Οργανωμένο σχέδιο Κασσελάκη»

Για οργανωμένο σχέδιο, που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό, κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Στέφανο Κασσελάκη, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση των εργασιών του έκτακτου συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αποκαλύφθηκαν πλήρως οι πραγματικές επιδιώξεις του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και το οργανωμένο σχέδιο που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό» τονίζεται.

«Είχε έτοιμο το ανταγωνιστικό κόμμα εδώ και ημέρες και, την ώρα που δήθεν διαμαρτυρόταν εκτός του Συνεδρίου, είχε έτοιμη την ανακοίνωση και τα γραφεία του νέου κόμματος. Όλα όσα έγιναν χθες με τους τραμπουκισμούς και τις λεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, όπως καμία σχέση δεν έχει και ο ίδιος όπως αποδείχθηκε» σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Πρόθυμος αποστάτης ο Πέτρος Παππάς»

Ειδικά για την ανεξαρτητοποίηση του Πέτρου Παππά, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «διακρίθηκε» για μια σειρά από τοποθετήσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν εκτός του πλαισίου της Αριστεράς και για τις οποίες είχε υποστεί επίπληξη.

«Η πολιτική του παρουσία καθρεφτίζει το είδος και το στίγμα του «νέου, που έρχεται». Ο ίδιος αποτελεί τυπικό δείγμα στελέχους του κόμματος Κασσελάκη. Τώρα που φανερώθηκε το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνει σε αυτό μπροστάρης και υλοποιητής».

«Πάντα θα παραμένει βουτηγμένος στην ανυποληψία του. Πάντα θα κουβαλά το στίγμα του πρόθυμου αποστάτη. Ειδικά αν βρεθεί κόμμα, πέραν του Κασσελάκη, να τον περιμαζέψει και να τον περισώσει από την πολιτική αφάνεια» καταλήγει η Κουμονδούρου.

«Εκλέγουμε πρόεδρο, όχι πρίγκιπα – Παραδώστε έδρες όσοι φεύγετε»

«Πυρ ομαδόν» κατά του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και των βουλευτών που των υποστηρίζουν, εξαπολύθηκε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Με ομιλίες συνέδρων συνεχίζονται από το πρωί οι εργασίες του έκτακτου συνεδρίου στη σκιά των επεισοδίων της Παρασκευής. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο, όπως έχει ανακοινωθεί.

«Όσοι βουλευτές σκέφτονται να φύγουν από το κόμμα να ευχαριστήσουν φεύγοντας τον Αλέξη Τσίπρα που τους έβαλε στις λίστες αυτές και να παραδώσουν τις έδρες», είπε ο Κώστας Αρβανίτης. «Οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Τέρμα η πλάκα, δεν θα το ανεχτούμε, θα είμαστε πολύ αυστηροί, τέρμα τα χαϊδέματα. Οι λέξεις ‘σύντροφοι και συντρόφισσες' έχουν αξία και αξιοπρέπεια, τουλάχιστον φύγετε με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε όσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιηθούν για να ακολουθήσουν τον Στέφανο Κασσελάκη.





«Είμαστε στην επόμενη μέρα, εκλέγουμε πρόεδρο του κόμματος, όχι ηγεμόνα ούτε πρίγκιπα. Και το άρθρο του καταστατικού λέει με σαφήνεια πού κινείται ο πρόεδρος, στα πλαίσια των αποφάσεων της ΚΕ», είπε ο Τρύφων Αλεξιάδης. Μίλησε για τα προβλήματα λειτουργίας του κόμματος προσθέτοντας πως όποιος και αν εκλεγεί πρόεδρος, αν δεν τηρήσει το καταστατικό και τις δεσμεύσεις του εκείνος θα είναι ο πρώτος που θα βγει να κάνει κριτική. Σχολίασε ότι «η χθεσινή ημέρα απέδειξε και ανέδειξε τα οργανωτικά μας χάλια, ήταν μια μαύρη μέρα. Η φωτογραφία που είδα μετά, τόσος κόσμος να περιμένει έξω και λίγος κόσμος μέσα, είναι ευθύνη όλων μας και πρέπει να ζητήσουμε μια μεγάλη συγγνώμη από τους συντρόφους που ταλαιπωρήθηκαν και να δεσμευτούμε όλοι ότι δεν θα ξαναγίνει».

"Η πραγματικότητα έδειξε το σχέδιο της διάσπασης, αλλά ήταν τόσο φανερό πού πήγαινε το πράγμα τόσο καιρό"



«Εμείς έχουμε τώρα να μετρηθούμε με τους εαυτούς μας. Να έρθει ο κόσμος στις κάλπες για την εκλογή αρχηγού να δείξει ότι αυτός ο χώρος δεν πεθαίνει», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης. Βάλλοντας κατά του κ. Κασσελάκη σχολίασε ότι «αυτό που συνέβη χθες βράδυ εδώ και σήμερα στον Ταύρο ήταν το τέλος ενός χρονικού μιας υποκρυπτόμενης διάσπασης και της απαρχής μιας νέας πορείας ενός άλλου ‘κινήματος'». «Η πραγματικότητα έδειξε το σχέδιο της διάσπασης, αλλά ήταν τόσο φανερό πού πήγαινε το πράγμα τόσο καιρό», είπε. Σχολίασε ότι ο κ. Κασσελάκης στον Ταύρο «τόλμησε» να πει ότι ήταν σε ένα δίλημμα χθες για το αν θα νομιμοποιούσαν με τη σιωπή το συνέδριο ή θα μιλούσαν, «αλλά πιο μπροστά είχαν μιλήσει σύνεδροι». Είπε ειδικότερα ότι σε κάθε περίπτωση ο αριθμός 2.784 που υπερψήφισε χθες τις αποφάσεις του συνεδρίου είναι μεγαλύτερος από τις 1.934 υπογραφές που παρέδωσε η Θ. Τζάκρη. «Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.





Τη θέση ότι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι «σταματήσαμε να μιλάμε μεταξύ μας πολιτικά, χάσαμε το νήμα με την εργατική τάξη, εξέφρασε ο Γιώργος Βασιλειάδης, υποστηρίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας να ξαναμιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά με την κοινωνία. «Χρειάζεται ένας δυνατός ΣΥΡΙΖΑ γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Να χτίσουμε πάνω στις δομές μας, να ξαναμιλήσουμε πολιτικά, να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας», είπε, προσθέτοντας ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει μπροστάρης στην ανασύνθεση του χώρου. «Να ξαναβγούμε από τα γραφεία και να ξαναβρεθούμε στους δρόμους», συνέχισε, τονίζοντας ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν σημείο επανεκκίνησης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.