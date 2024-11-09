Επιστολή-δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο βουλευτής Κιλκίς, Πέτρος Παππάς.

Στην επιστολή του, ο κ. Παππάς αναφέρει:

«Διά της παρούσης σάς γνωστοποιώ την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και να παραμείνω ανεξάρτητος βουλευτής».

«Με αίσθημα ευθύνης, που πηγάζει από την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και με την βαθειά ευαισθησία και αγωνία μου απέναντι στον ελληνικό λαό, που παλεύει να ζήσει με αξιοπρέπεια, αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» αναφέρει επίσης σε ανάρτησή του στα social media.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πέτρου Παππά

«Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την δήλωση ανεξαρτητοποιήσής μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ολοι βιώσαμε μια κλιμάκωση πρακτικών ολοκληρωτισμού από την ψευτοηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρακτική εφαρμοσμένων αντιδημοκρατικών πρακτικών που θέτουν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός δημοκρατικού τόξου.

Με αίσθημα ευθύνης, που πηγάζει από την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και με την βαθειά ευαισθησία και αγωνία μου απέναντι στον ελληνικό λαό, που παλεύει να ζήσει με αξιοπρέπεια, αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2019, ανταποκρινόμενος σε ένα ευρύ δημοκρατικό προσκλητήριο με σκοπό τον μετασχηματισμό του κόμματος σε μια μεγάλη κεντροαριστερή, προοδευτική παράταξη. Δυστυχώς, οι ελπίδες μου και οι ελπίδες όλων μας, για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, διαψεύστηκαν ολοκληρωτικά.

Οι γραφειοκρατικές φατρίες προτίμησαν να μετατρέψουν τον ΣΥΡΙΖΑ, από μια ελπιδοφόρα πρωτοπορία του δημοκρατικού χώρου, σε μια εταιρία που πτώχευσε, αφήνοντας ανυπεράσπιστους τους πολίτες που επένδυσαν στον ΣΥΡΙΖΑ τις ελπίδες τους για μία καλύτερη ζωή.

Το ντροπιαστικό Συνέδριο, που προετοίμασε μεθοδικά η συλλογική παρα-ηγεσία του κόμματος, επιλέχτηκε προκειμένου να αποκλειστεί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ από τις διαδικασίες και να σκηνοθετηθεί ένα «Κολοσσαίο» ανθρωποφαγίας, συγκρούσεων και μίσους, που δεν έχουν καμία σχέση με την λαμπρή ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης του τόπου.

Ως θέση αρχής, πιστεύω, ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους των κομμάτων και κατ’επέκταση στα κόμματα. Στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ όμως, δεν μπορώ να παραχωρήσω την βουλευτική μου έδρα σε μία ηγεσία που απεχθάνεται τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και επιδιώκει να τους εξοστρακίσει. Δεν την αναγνωρίζω, αφού οι αντιδημοκρατικές και αντικαταστατικές ενέργειές της, της αποστέρησαν κάθε νομιμοποίηση.

Εκφράζω την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μου σε όλους τους δημοκρατικούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που βιώνουν την πικρή διάψευση των «φτωχών τους ελπίδων». Τους καλώ να μην οδηγηθούν σε ακραίες ενέργειες, που δεν έχουν σχέση με την Ιστορία του πολιτικού μας χώρου.

Σφίγγω το χέρι κάθε ενός δημοκρατικού πολίτη που αισθάνεται άστεγος και προδομένος, με την υπόσχεση ότι το σημερινό σκοτάδι δεν είναι το τέλος. Η ελπίδα για μία καλύτερη ζωή δεν μπορεί να σβηστεί, είναι υπόθεση όλων μας, είναι το στοίχημα της Δημοκρατικής Παράταξης του τόπου, είναι η γενεσιουργός δύναμή μας».

