Κικίλιας για μεταναστευτικό: «Η Ευρώπη τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ανεπαρκείς πολιτικές της»

“H Ευρώπη για πολύ καιρό κώφευε και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ανεπαρκείς πολιτικές της” δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας για το μεταναστευτικό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Real” και στο δημοσιογράφο Σπύρο Μουρελάτο, επισημαίνοντας ότι “η πραγματική «μάχη» δεν θα δοθεί στην Ελλάδα, αλλά στην αναθεώρηση συνολικά της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό θέμα”.

Σε ερώτηση για τους πρώην πρωθυπουργούς και το θέμα των ελληνοτουρκικών απάντησε: “Θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι στη Νέα Δημοκρατία, -ένα πραγματικά και όχι προσχηματικά, δημοκρατικό κόμμα εξουσίας- οι πρώην Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί έχουν διαχρονικά το δικαίωμα έκφρασης της ανεξάρτητης γνώμης τους. Τα περί επικρίσεων, λοιπόν, όπως λέτε, τα θεωρώ τουλάχιστον υπερβολικά. Ανησυχίες και προβληματισμό βλέπω εγώ, αλλά αυτά υπήρχαν πάντα στις φάσεις επανέναρξης των συνομιλιών με τη γειτονική χώρα. Όντας μέλος αυτής της κυβέρνησης γνωρίζω καλά ότι κάθε κίνηση και κάθε βήμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου γίνεται με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέρον”.

Σχετικά με τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου ξεκαθάρισε ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση και τόνισε ότι “γενικά και επί της αρχής, είμαι εναντίον των συνεχών αλλαγών στους κανόνες της Δημοκρατίας. Επομένως θεωρώ ότι ο εκλογικός νόμος θα έπρεπε να είναι θεσμική σταθερά στο δημοκρατικό κεκτημένο, και όχι εργαλείο τακτικών κινήσεων, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στη μεταπολιτευτική περίοδο. Ακόμη κι αν είναι σωστές κάποιες σκέψεις αλλαγών, πιστεύω ότι θα πρέπει κάποτε να επιχειρήσουμε πλειοψηφικά την έγκριση ενός εκλογικού νόμου, που δεν θα αλλάζει εύκολα ή καθόλου”.

Αναφορικά με την πρόσφατες καταστροφές στη Βαλένθια, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά και με τον πιο δραματικό τρόπο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Σημείωσε, δε, ότι “η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων, η ραγδαιότητά τους, σε συνδυασμό με αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει σε μια άλλη εποχή, καθιστούν τέτοιες καταστάσεις πολύ επικίνδυνες, όπως ήδη έχουμε δει στις πρόσφατες πλημμύρες στα Βαλκάνια, στην κακοκαιρία Boris στη βόρεια Ευρώπη και τώρα στην Ισπανία. Δυστυχώς, φαίνεται ότι τα μέτρα πρόληψης, η έγκαιρη προειδοποίηση και το σύστημα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τους πολίτες δεν λειτούργησε έτσι όπως έπρεπε”.

“Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η χρησιμότητα των μηνυμάτων από το 112 είναι τεράστια, και αποτελεί μέχρι τώρα τον πιο αποτελεσματικό τρόπο έγκαιρης προειδοποίησης των πολιτών για ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρόλο που επικριθήκαμε από κάποιους για τη χρήση του 112, θα συνεχίσουμε μετά από εισήγηση της ΕΜΥ, των μετεωρολόγων και της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, να αποστέλλουμε μηνύματα 112 στους πολίτες για την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία τους” υπογράμμισε ο υπουργός, και πρόσθεσε: Δεν σταματάμε όμως εκεί. Έχοντας κατανοήσει πλήρως τη σημαντικότητα της πρόληψης, νομοθετήσαμε την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας και άλλα μέτρα προληπτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην μείωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Το προληπτικό κλείσιμο σχολείων, η πρόβλεψη δυνατότητας τηλεργασίας, ακόμα και η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι μέτρα τα οποία λαμβάνονται κάθε φορά που η αρμόδια επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μας κάνει αντίστοιχες εισηγήσεις, και συμβάλλουν δραστικά στη μείωση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές”.

Όπως επισήμανε, “πλέον, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας διαθέτει μια εργαλειοθήκη ευέλικτων και δραστικών μέτρων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αποστολή και στο ρόλο του. Δηλαδή να ανταποκρίνεται πρωταρχικά στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και του κρατικού μηχανισμού όταν υπάρχουν προγνώσεις για επικίνδυνα μετεωρολογικά φαινόμενα, και στο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων κατά την ώρα της κρίσης”.

