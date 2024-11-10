Κασσελάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων

Με άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη «κατά των συκοφαντών και λασπολόγων» απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης, στις πληροφορίες που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη σχετικά με το πόθεν έσχες και τις offshore του πρώην προέδρου του κόμματος.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» κάνει λόγο για «παράνομη καθαίρεση και αποκλεισμό» και «λάσπη στον ανεμιστήρα». Χαρακτηρίζει «αληθή» και «κρυστάλλινη» τη δήλωση πόθεν έσχες και υποστηρίζει ότι «παραποιούν και διαστρεβλώνουν- χειρότερα και από τη ΝΔ- την αρχική δήλωση πόθεν έσχες ».

«Δεν είναι άσχετοι όπως αρχικά πίστεψα, εκτελούν διατεταγμένο σχέδιο επειδή τρέμουν το ΚΑΘΑΡΟ, το καινούργιο! Αυτοί που άφησαν τον ΣΥΡΙΖΑ καταχρεωμένο, με 3 και πλέον εκατομμύρια «λοιπά έξοδα», αυτοί που οδήγησαν τους ανθρώπους των ΜΜΕ του σε οικονομικό αδιέξοδο, δεν θα κουνάνε το δάχτυλο» προσθέτει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτήν την ώρα παραιτούνται μαζικά χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες από το κόμμα που διέγραψε την ψυχή του: τη Δημοκρατία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Αυτήν την ώρα παραιτούνται μαζικά χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες από το κόμμα που διέγραψε την ψυχή του: τη Δημοκρατία.

Τελευταία άμυνα κάποιων, η λάσπη στον ανεμιστήρα.

Θα είμαι ξεκάθαρος:

Είναι άλλο να φεύγεις επειδή έχασες.

Και είναι άλλο να σε διώχνουν επειδή κέρδισες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποστάτησε από τη Δημοκρατία.

Παράνομη καθαίρεση.

Παράνομος αποκλεισμός.

Αλλοίωση εκλογικών καταλόγων.

Αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων.

Αποκλεισμός συνέδρων και ολόκληρων ΟΜ.

Αλλοίωση της σύνθεσης του συνεδρίου.

Είσοδος από το γκαράζ των δικών τους (εκλεγμένων και μη) συνέδρων και 8ωρη παρεμπόδιση της εισόδου στους δυο χιλιάδες εκλεγμένους συνέδρους που ζητούσαν κανονική διαδικασία και τάσσονταν κατά των αποκλεισμών.

Κι όμως, δεν κινήθηκα νομικά.

Κατάπινα κάθε παράνομη και αντιδημοκρατική πράξη εντός του κόμματος προκειμένου να διαφυλάξω την ενότητα που ποδοπάτησαν, όπως είχα χρέος ως εκλεγμένος Πρόεδρος.

Πλέον, ελεύθερος, είμαι αποφασισμένος να υπερασπιστώ την αξιοπρέπεια.

Προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων, οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν- χειρότερα και από τη ΝΔ- την ΑΡΧΙΚΗ δήλωση πόθεν έσχες μου, η οποία (επαναλαμβάνω ότι) είναι ΑΛΗΘΗΣ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ. Αυτοί που στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής «κουκούλωσαν» το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλουν να γίνουν δικαστές για έναν άνθρωπο που δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο παράνομα.

Δεν είναι άσχετοι όπως αρχικά πίστεψα, εκτελούν διατεταγμένο σχέδιο επειδή τρέμουν το ΚΑΘΑΡΟ, το καινούργιο!

Αυτοί που άφησαν τον ΣΥΡΙΖΑ καταχρεωμένο, με 3 και πλέον εκατομμύρια «λοιπά έξοδα», αυτοί που οδήγησαν τους ανθρώπους των ΜΜΕ του σε οικονομικό αδιέξοδο, δε θα κουνάνε το δάχτυλο.

Το «διορθώσαμε το λάθος των ψηφοφόρων» το επέβαλαν εκείνοι.

Το «δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα» όμως θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, με τη λέξη που ξέχασαν: Δημοκρατία.»

