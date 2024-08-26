Έκκληση για εσωκομματικό κατευνασμό απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημειώνοντας ότι ο δημόσιος διάλογος στον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει νοσηρός.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μετά από μια προγραμματισμένη Πολιτική Γραμματεία, στην οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και σχέδιο εξορθολογισμού από την διοίκηση των κομματικών ΜΜΕ, ο δημόσιος διάλογος για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει νοσηρός. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στο κόμμα. Και η Επιτροπή Καταστατικού που συγκροτήθηκε ήδη μελετά πολλές πολύ δημιουργικές προτάσεις που έχουν στείλει τα μέλη μας.

Παροτρύνω όλες και όλους να κατευνάσουν τους τόνους και να μην τροφοδοτούν τα συστημικά ΜΜΕ, που βασίζονται στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντά τους.

Και συγχρόνως, καταδικάζω οποιοδήποτε bullying διαδικτυακά ή δια ζώσης, στην τηλεόραση ή στην Βουλή, στο γήπεδο ή στο σπίτι. Δεν νοείται να στοχοποιούνται συμπολίτες μας για αναπηρία, για τη φυσική εμφάνισή τους, για τον προσανατολισμό τους, για την καταγωγή τους κοκ. Όσοι παραβιάζουν αυτές τις αξίες, που τις κρατώ ακράδαντα μέσα μου, δεν με εκπροσωπούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.