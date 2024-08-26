Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεκατρείς ημέρες απομένουν μέχρι την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7-8 Σεπτεμβρίου και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται έτοιμος από τη δήλωση που έκανε στο Documento την Κυριακή να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αν και δεν έχει ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του. Το διάστημα που απομένει είναι κρίσιμο για τις αποφάσεις που θα πάρει, καθώς από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη είναι σαφές πως επιθυμείται να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Δυο πρώην σύμμαχοι και ο «στρατηγός» της νίκης του προέδρου να βρεθεί απέναντί του στη διεκδίκηση της ηγεσίας. Κάτι τέτοιο ανατρέπει τα πάντα και σίγουρα βάζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέες περιπέτειες. Το καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου αυτή την ώρα φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα.

Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει τη σύγκρουση με την Αθηνά Λινού την οποία είναι φανερό πως επιθυμεί να θέσει εκτός κόμματος τη στιγμή που η καθηγήτρια επιδημιολογίας έχει ήδη προειδοποιήσει πως θα προχωρήσει σε μηνύσεις εναντίον του. Δυο πρώην σύντροφοι ξεκινούν μια δικαστική διαμάχη η οποία πλήττει την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και αρκετοί που πιστεύουν πως αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο χανιώτης βουλευτής είναι η «αποκατάσταση της τιμής του». Αυτό σημαίνει δυο πράγματα με τη σειρά προτεραιότητας να είναι αυστηρή και συγκεκριμένη: 1. απομάκρυνση της Αθηνάς Λινού. 2 επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Μια πιθανή αναμέτρηση Κασσελάκη – Πολάκη θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς σε πολύ μεγάλο βαθμό απευθύνονται σε κοινή κομματική βάση. Η σκληρή «αντιμητσοτακική γραμμή» είναι η βασική στρατηγική του χανιώτη βουλευτή που υιοθέτησε και ο νέος πρόεδρος. Ούτε η αναμέτρηση μαζί του ούτε και η πιθανότητα να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ βολεύουν τον σημερινό πρόεδρο, καθώς σε κάθε περίπτωση το κόμμα θα χάσει πόντους και πολύτιμο χρόνο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ένας τρίτος υποψήφιος από τις τάξεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης σίγουρα θα αναζητηθεί.

Δεν είναι γνωστή ακόμα και η στάση που θα κρατήσουν οι «87» οι οποίοι ψυχικά αλλά και πολιτικά είναι ουσιαστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος Σπίρτζης το Σάββατο στον ΣΚΑΪ ζήτησε την παραίτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ σε πιο ήπιους τόνους κινήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη. Το επόμενο διάστημα θα ξανασυνεδριάσουν, ωστόσο θεωρείται σίγουρο πως αν ο Παύλος Πολάκης θέσει θέμα ηγεσίας στην Κεντρική Επιτροπή θα τον στηρίξουν. Μετά αναμένεται να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο που δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Οι μέρες που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει έντονα το περασμένο φθινόπωρο όπου το κόμμα μετά από πολλές «φουρτούνες» οδηγήθηκε σε δυο διασπάσεις. Στην ίδια τροχιά φαίνεται να είναι και τώρα με τον Στέφανο Κασσελάκη να έχει επιλέξει ξεκάθαρα για αντίπαλο του την κίνηση των «87».

Το χθεσινό μήνυμα του Νίκου Φαραντούρη από τις Πρέσπες φαίνεται να βάζει και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογικό παιχνίδι. Χωρίς να γίνεται συγκεκριμένος ή να θέτει υποψηφιότητα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων φαίνεται με ένα συμβολικό μήνυμα να επιθυμεί να δηλώσει παρών έχοντας ως «προίκα» τις 141.216 σταυρούς που συγκέντρωσε στις ευρωεκλογές.

