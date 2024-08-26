Στη δημοσιότητα έδωσε ο Παύλος Πολάκης το έγγραφο με την περικοπή στον μισθό του, που υπογράφει ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Παύλος Πολάκης σχολιάζει ότι ο πρόεδρος της Βουλής προχώρησε «στην περικοπή της βουλευτικής μου αποζημίωσης. Θα μείνει στην ιστορία του Κοινοβουλίου ως ΜΝΗΜΕΙΟ ψευδεπίγραφου και υποκριτικού καθωσπρεπισμού και εκδικητικότητας απέναντι σε αυτό που φοβάστε».

Συνεχίζει μάλιστα λέγοντας:«Κάποιοι μες στον ΣΥΡΙΖΑ νόμιζαν θα ξεμπέρδευαν μαζί μου αλλά δεν...».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Ενώ όλο το σκηνικό και του υποτιθέμενου «μπουλινγκ σε άρρωστη γυναίκα» και του ψεύτικου χρονοκαθυστερημένου κλάματος ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ πως ήταν αφενός ανύπαρκτο και αφετέρου στημένο ο Προέδρος της Βουλής προχώρησε στην περικοπή της βουλευτικής μου αποζημίωσης!

Έτσι ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ δημοσιοποιώ το έγγραφο της περικοπής για να μείνει και στην ιστορία του Κοινοβουλίου ως ΜΝΗΜΕΙΟ ψευδεπίγραφου και υποκριτικού καθωσπρεπισμού και εκδικητικότητας απέναντι σε αυτό που φοβάστε!!

Έτσι για να «ικανοποιηθούν» και κάποιοι μες στο Σύριζα που νόμιζαν πως θα ξεμπέρδευαν μαζί μου αλλά δεν.

Κύριε Τασούλα πρόεδρε της Βουλής ,αυτήν την εξοικονόμηση που θα κάνεις θα σου πρότεινα να τη δώσεις στο Δήμο Σφακίων για την ενίσχυση του Δημοτικού Φροντιστηρίου στα παιδιά της περιοχής.

Υγ .Εγώ είχα, έχω και θα έχω δουλειά .

Από την πολιτική δεν ζω,14 χρόνια ΠΡΟΣΦΕΡΩ.

Πηγή: skai.gr

