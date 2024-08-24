Πρόταση μομφής στο Στέφανο Κασσελάκη και θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλλει ο Παύλος Πολάκης.

Μιλώντας στο Documento ανέφερε πως «Οι αναγκαιότητες είναι αδήριτες και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον λαό. Και ότι χρειάζεται να γίνει θα γίνει συντεταγμένα και στα όργανα».

O Παύλος Πολάκης ήδη από την πολιτική γραμματεία έδειξε τις προθέσεις του λέγοντας πως ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να δώσει πολιτική λύση και χρειάζεται αλλαγή.

Μαίνεται η κόντρα Κασσελάκη με τους «8» - Πυρά Πολάκη κατά Λινού

Για «οργανωμένο σχέδιο καθημερινού εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ» κατηγόρησε χθες τους «8» ο Στέφανος Κασσελάκης, υποστηρίζοντας ότι στόχος του σχεδίου είναι να απογοητευτούν οι ψηφοφόροι και το κόμμα να «ρευστοποιηθεί σε μία νεφελώδη Κεντροαριστερά» και στη συνέχεια να επιλεγεί κάποιος «σωτήρας από τη διαπλοκή».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «δεν θα επιτρέψει» μία τέτοια εξέλιξη και τόνισε πως έχει χρέος «να κρατήσει την αξιοπρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως την αξιοπρέπεια του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα γίνει το κόμμα των μελών, των πολιτών, της ανοιχτής κοινωνίας, ή θα γίνει ένα κατάλοιπο που το προσπέρασε η εποχή» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τον ΣΥΡΙΖΑ τον εξευτελίζει καθημερινά ο Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος τρέφεται με το να κατασκευάζει εσωτερικούς εχθρούς» απάντησαν πηγές από την ομάδα των «8».

«Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο, στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων και στον λαϊκισμό. Μπορεί να συνεχίσει να μαλώνει μόνος του. Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος» προσθέτουν δηκτικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα οχτώ προβεβλημένα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, προσκείμενα στους «87», αποχώρησαν την Πέμπτη από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας εκφράζοντας ηχηρή διαφωνία με τις επιλογές προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με την κατάθεση δικού τους κειμένου.

Το κείμενο υπογράφουν οι: Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Ζωή Καρκούλια, Ελένη Συμεωνίδου και Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η υπόθεση Λινού

Ο Παύλος Πολάκης στρέφει εκ νέου τα βέλη του στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνά Λινού, για την οποία 184 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας μετά και τις καταγγελίες του βουλευτή Χανίων.

Σήμερα το πρωί σε μακροσκελή ανάρτηση αναφέρει ότι μαζί με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «έχετε στήσει μηχανή για τη διασπάθιση εκατομμυρίων δημοσίου χρήματος», ενώ καλεί την κ. Λινού να δώσει εξηγήσεις.

Σε ανάρτηση που έκανε τα ξημερώματα ο κ. Πολάκης έγραφε: «ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ!! Εμαθα πως θελεις λέει να μου κανεις μηνυση!!!(φωτο 1-2) ΕΧΕΙΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΕΛΙΚΑ!

Μια συμβουλη: Πηγαινε βρες το Χατζηνικολαου που ηθελε να μου κανει κι αυτος μηνυση (για «να μου παρει ενα κοπάδι» οπως ελεγε) αλλα ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ!!

Δευτερο: Ξεκίνα το πακεταρισμα. Αυριο σουρχεται κι άλλο μπουγιουρντι που πρεπει να παρεμβει και σε σενα και στο Σπανο αυτεπαγγελτως ο Εισαγγελεας!!

Αντε καληνυχτα !»

Χθες, με ανάρτησή της η Αθηνά Λινού έκανε γνωστό πως έχει στείλει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και στο γραφείο του 459 σελίδες με οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis, τα οποία της ζητήθηκαν από τον διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλη Καπνισάκη.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι κάθε έλεγχος είναι ευπρόσδεκτος, ωστόσο, όπως είπε, τα ψέματα γύρω από εκείνη «δεν έχουν καμία σχέση με εμένα, αλλά εξυπηρετούν πολιτικές φιλοδοξίες και στο να επουλώσουν πληγωμένα "εγώ"», ενώ προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Όσον αφορά στα συνεχιζόμενα ψέματα, τα οποία είναι πλέον προφανές ότι δεν έχουν καμία σχέση με εμένα, αλλά εξυπηρετούν πολιτικές φιλοδοξίες και στο να επουλώσουν πληγωμένα "εγώ", θα προσφύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη με μόνο σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας» γράφει στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.