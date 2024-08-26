Άκης Σκέρτσος: 477 ευρώ ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία, 968 στην Ελλάδα

Απάντηση σε όσα λέγονται περί του κατώτατου μισθού στη χώρα μας, σε σύγκριση, μάλιστα, με εκείνο στη Βουλγαρία, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος σε ανάρτησή του.

«Κάποιοι δυστυχώς εξακολουθούν να υποτιμούν τόσο πολύ τη νοημοσύνη των πολιτών και προσπαθούν να κάνουν πολιτική με ψέμματα κάνοντας το άσπρο-μαύρο με fake news ότι δήθεν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι ακόμη και από τη Βουλγαρία. Από τη χώρα δηλαδή που αποτελεί με βάση την Eurostat το κράτος μέλος της ΕΕ με τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό», αναφέρει εισαγωγικώς και προσθέτει:

«Αντί για στατιστικές παραδοξολογίες, όσοι ενδιαφέρονται ας ρίξουν μια ματιά στον πίνακα με τους κατώτατους μισθούς που επικαιροποιείται τακτικά από την Eurostat, με τελευταία ενημέρωση τον φετινό Ιούλιο (2024).

Εκεί θα διαπιστώσουν δυο πράγματα:

- Πρώτον ότι ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία είναι 477 ευρώ/μήνα (σε δωδεκάμηνη βάση) ενώ στην Ελλάδα είναι 968 ευρώ/μήνα (σε 12μηνη βάση) ή 830 ευρώ/μήνα (σε 14μηνη βάση). Η Βουλγαρία έχει τον χαμηλότερο θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό στην ΕΕ.

- Το δεύτερο που θα διαπιστώσουν είναι ότι η Ελλάδα χάρη στην καλύτερη πορεία της οικονομίας και των αυξήσεων που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό από 650 σε 830 ευρώ/μήνα, βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των 22 ευρωπαϊκών χωρών που έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό. Δηλαδή ακριβώς στη μέση».

Στη συνέχεια, ο 'Α. Σκέρτσος συμπεραίνει: «Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμη από το επίπεδο των μισθών και των εισοδημάτων στη χώρα μας. Και αυτός είναι ο στόχος της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής που μειώνει φόρους και αυξάνει τις επενδύσεις, τα εισοδήματα να συγκλίνουν περισσότερο με τα ευρωπαϊκά επίπεδα έως το τέλος της τρέχουσας θητείας.

Και κάτι ακόμη: αντί η αντιπολίτευση να διασπείρει fake news που δεν στέκουν στην πραγματικότητα, ας μας πει το δικό της σχέδιο για το πώς θα αυξήσει τους μισθούς», καταλήγει η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, ο οποίος κλείνοντας παραπέμπει και στο σχετικό σύνδεσμο της eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics#General_overview

