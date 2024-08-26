«Η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει τη δημοσιονομική σταθερότητα, δεν κάνει παρεμβάσεις για να τις κάνει, δεν θα δούμε τον πρωθυπουργό να βγάζει καλάθι παροχών υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά θα εξαγγείλει στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την πολιτική αύξησης του εισοδήματος, και στήριξης της οικογένειας», υπογράμμισε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών και απέκρουσε την κριτική, που ασκεί η αντιπολίτευση, κυρίως σε ζητήματα οικονομίας, όπως ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των Βουλγάρων.

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι τελευταία ή προτελευταία σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Οφείλουμε, όμως, να απαντάμε με στοιχεία σε μία αντιπολίτευση, που πετάει λάσπη. Πρώτο δεδομένο η χώρα μας βρίσκεται στην 11ή θέση ανάμεσα στις 22 που έχουν θεσμοθετήσει τον κατώτατο μισθό, δεύτερο η Ελλάδα είναι στην 21η θέση επί συνόλου 28 στο δείκτη πραγματικής καταναλωτικής δύναμης, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη ή δεύτερη στον δείκτη του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής τους. Το τελευταίο, που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πανηγυρίζει, αλλά το να παρουσιάζουμε μία χώρα ότι είναι στην τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη είναι άδικο. Είναι καλοδεχούμενη η καλοπροαίρετη κριτική αλλά όχι η ισοπέδωση», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αξιολόγησε ως κορυφαίο πρόβλημα τη στεγαστική κρίση περιγράφοντας ένα πλέγμα στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως περισσότερα σπίτια στην αγορά, μεγαλύτερο πρόγραμμα «Σπίτι μου», το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - νοικιάζω» με αυξημένη περίμετρο, το νέο πλαίσιο στη Golden visa, αλλά και αλλαγές στο Airbnb.

Απαντώντας, δε, στην κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τριπλασιασμό μισθών και μπόνους τραπεζιτών, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απήντησε ότι «ο πρόεδρος του κόμματος, που έκλεισε τις τράπεζες και χρεοκόπησε τη χώρα, μας κατηγορεί γιατί προσπαθούμε να έχουμε υγιή τραπεζικό τομέα» και σημείωσε ότι «σε πέντε χρόνια η κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά για τον τραπεζικό τομέα, τα κόκκινα δάνεια από 40% μειώθηκαν σε 7,5% και η επιστροφή στην κανονικότητα επισφραγίστηκε με το πλήρες πρόγραμμα του ΤΧΣ.

Για το πρόβλημα της λειψυδρίας και συγκεκριμένα για τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια αντιμετώπισή του ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε σχετικές ανακοινώσεις, καθώς, όπως είπε, η ΕΥΔΑΠ ήδη επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Με αφορμή δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να βάλει στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας ούτε να υποχωρήσει από τις «κόκκινες» γραμμές. «Πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά σε αντίθεση με τις κορόνες, που ακούγονται από κόμματα, κυρίως των άκρων, είναι δυστυχώς επίμονη η προσπάθεια κάποιων να βάλουν την Ελλάδα σε χειρότερη θέση απ ό,τι είναι. Διάλογος δε σημαίνει και συμφωνία, κάθε φορά αξιολογούμε τα δεδομένα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στοχευμένες παραμβάσεις από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη

Στην πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις θερινές διακοπές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε με αναφορά στα νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που προμηθεύτηκε ο ΟΑΣΑ και δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία.

«Η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη και τα καινούργια λεωφορεία τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση, τόνισε σήμερα ο πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στο Κορωπί», είπε.

Πρόσθεσε ότι ήδη 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία πραγματοποιούν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας και 300 λεωφορεία φυσικού αερίου θα προστεθούν ως το επόμενο καλοκαίρι. «Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 ο στόλος των λεωφορείων στην Αττική να αναβαθμιστεί με συνολικά 950 νέα λεωφορεία». Έκανε επίσης αναφορά στη νέα σύμβαση που υπεγράφη την Παρασκευή για την προμήθεια 300 λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εκ των οποίων τα 100 θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο και θα δοθούν στην κυκλοφορία στις αρχές του 2025, οπότε θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα 200.

Είπε ακόμη ότι στη Θεσσαλονίκη 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης κάτι που σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο του συνολικού στόλου των λεωφορείων της πόλης έχει ήδη ανανεωθεί ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί σε λειτουργία και το μετρό Θεσσαλονίκης.

«Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλους τους τομείς αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση γι αυτό το λόγο επενδύουμε σχεδόν 2 δισεκ ευρώ στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι με απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τα voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία κατά 18 εκατομμύρια ευρώ. «Ο αρχικός προϋπολογισμός για την φετινή χρονιά ήταν αυξημένος σε σχέση με πέρσι, ήδη, κατά 20 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα συνολικά να αυξάνεται κατά 38 εκατομμύρια ευρώ.

Με αυτά τα χρήματα θα καλυφθούν επιπλέον περίπου 6.300 vouchers για περίπου 5.000 βρέφη και νήπια, 1.300 άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών για την ένταξή τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, και επιπλέον για 106 παιδιά για ένταξη στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης τυπικής ανάπτυξης».

Όπως τόνισε: «Η στήριξη της οικογένειας είναι το πιο σημαντικό μέλημα της κυβέρνησης. Οι γονείς χρειάζονται και έχουν τη στήριξή μας. Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, εξαντλούμε κάθε δυνατό περιθώριο ώστε να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για κάλυψη όλων των αιτήσεων που έχουν πλήρη φάκελο, δίνοντας, μάλιστα, την φετινή χρονιά αυξημένη μοριοδότηση για μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους».

Ανέφερε ακόμη ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία 20.000 θέσεων σε υφιστάμενους ή νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς με 70 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ με νομοθετική ρύθμιση δίνεται στους Δήμους της χώρας η δυνατότητα να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα και με ευρωπαϊκούς πόρους, είτε να αυξήσουν τις θέσεις στους υπάρχοντες δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ή να φτιάξουν, όπου είναι αναγκαίο και εφικτό καινούργιους.

Και πρόσθεσε: «Αύξηση προβλέπεται ακόμα, στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για αστέγους» από 10 σε 15 εκατ. ευρώ για το 2025, επιδότηση ενοικίου για 24 μήνες με δυνατότητα λήψης επιδόματος στέγασης σε πρώην ωφελούμενους για επιπλέον 1+1 χρόνια, επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας. Ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών αυξάνεται από 550 σε 700, όπως και οι προβλεπόμενες δαπάνες ενοικίου αναλογικά με τον αριθμό των μελών του ωφελούμενου νοικοκυριού, κατά 50 ευρώ, ενώ εντάσσονται ακόμα δύο κατηγορίες ωφελουμένων και συγκεκριμένα: πρώτον, οικογένειες και άτομα που ζουν σε παραχωρημένη οικία από το δημόσιο και δεύτερον, οικογένειες και άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης».

Συνολικά τόνισε ότι «το ζήτημα του κόστους στέγασης απασχολεί κάθε νοικοκυριό και κάθε οικογένεια γι' αυτό και η κυβέρνηση με μια σειρά από προγράμματα και μέριμνες προσπαθεί να δώσει λύσεις. Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» σχεδόν 10.000 νέοι μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, αυξήθηκε το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από αυτή τη χρονιά για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Περιφέρειας κατά 500 ευρώ επιπλέον, ενώ σε εστίες ευθύνης του το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατήργησε το αντίτιμο στέγασης για τους εστιακούς φοιτητές».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την έναρξη της παραγωγής των 12 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair DHC 515 που θα συγκροτήσουν τον μόνιμο ευρωπαϊκό στόλο δασοπυρόσβεσης, rescEU.

«Τα αεροσκάφη θα σταθμεύουν μόνιμα σε Ελλάδα, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Η Ελλάδα θα προμηθευτεί συνολικά επτά νέα Canadair, πέντε από τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά CL-215 του εθνικού στόλου και δύο μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU. Εκτιμάται ότι τα επτά νέα Canadair θα κοστίσουν συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ, με τους περισσότερους πόρους να προέρχονται από το πρόγραμμα «Αιγίς», ενώ μέρος των δαπανών θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Τα νέα Canadair, αποτελούν σημαντική αναβάθμιση του υφιστάμενου μοντέλου καθώς εφοδιάζονται ταχύτερα ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες και θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν και κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ θα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι επτά τόνους νερού, δηλαδή, 15% περισσότερο.

Η Πολιτική Προστασία, εν μέσω κλιματικής κρίσης και ακραίων συνθηκών, θα αποκτήσει ένα νέο εργαλείο, που θα συνδράμει ακόμα πιο αποτελεσματικά τους πυροσβέστες, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο», ανέφερε.

Αλλάζοντας θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «σε επτά Λέσχες Φιλάθλων, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ΠΑΕ της Super League 1, οι οποίες συναίνεσαν αρμοδίως: ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ καθώς και στον ερασιτέχνη του ΗΡΑΚΛΗ, χορηγήθηκε από το υπουργείο Αθλητισμού η απαιτούμενη βεβαίωση για την εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων τους, προκειμένου να λάβουν κατόπιν από τις οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, μετά και τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους, την ετήσια άδεια λειτουργίας τους».

Επεσήμανε πως «η διαδικασία πραγματοποιείται από φέτος για πρώτη φορά ψηφιακά μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων μέσω του gov.gr. Η τήρηση επικαιροποιημένης εικόνας του Μητρώου, με ενημερώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διευκολύνει την έγκυρη και γρήγορη αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Η δέσμευση της κυβέρνησης για συγκεκριμένους κανόνες στη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων γίνεται πράξη».

Κλείνοντας επεσήμανε ότι αύριο, Τρίτη, 27 Αυγούστου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία 30 από τα συνολικά 211 λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που προμηθεύτηκε ο ΟΑΣΑ, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στην Ανατολική και την Δυτική Αττική σε 63 περιαστικές γραμμές.

Η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη. Και τα καινούρια λεωφορεία, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας, αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση», τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στο Κορωπί.

Ήδη, 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία πραγματοποιούν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας και 300 λεωφορεία φυσικού αερίου θα προστεθούν ως το επόμενο καλοκαίρι. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 ο στόλος των λεωφορείων στην Αττική να αναβαθμιστεί, με συνολικά 950 νέα λεωφορεία.

Επιπλέον, την Παρασκευή υπογράφηκε νέα σύμβαση για την προμήθεια 300 λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκ των οποίων τα 100 θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο και θα δοθούν στην κυκλοφορία στις αρχές του 2025, οπότε θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα 200.

Επίσης, ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για τον νέο διαγωνισμό που αφορά σε 700 καινούργια οχήματα, εκ των οποίων τα 200 είναι τρόλεϊ.

Στην Θεσσαλονίκη, 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης, κάτι που σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο του συνολικού στόλου των λεωφορείων της πόλης έχει ήδη ανανεωθεί, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί σε λειτουργία και το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλους τους τομείς αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση γι' αυτό το λόγο επενδύουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Με απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τα voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία κατά 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός για την φετινή χρονιά ήταν αυξημένος σε σχέση με πέρσι, ήδη, κατά 20 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα συνολικά να αυξάνεται κατά 38 εκατομμύρια ευρώ.

Με αυτά τα χρήματα θα καλυφθούν επιπλέον περίπου 6.300 vouchers για περίπου 5.000 βρέφη και νήπια, 1.300 άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών για την ένταξή τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, και επιπλέον για 106 παιδιά για ένταξη στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης τυπικής ανάπτυξης.

Η στήριξη της οικογένειας είναι το πιο σημαντικό μέλημα της Κυβέρνησης. Οι γονείς χρειάζονται και έχουν τη στήριξή μας. Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, εξαντλούμε κάθε δυνατό περιθώριο ώστε να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για κάλυψη όλων των αιτήσεων που έχουν πλήρη φάκελο, δίνοντας, μάλιστα, την φετινή χρονιά αυξημένη μοριοδότηση για μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Επιπλέον, επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία 20.000 θέσεων σε υφιστάμενους ή νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς με 70 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ με νομοθετική ρύθμιση δίνεται στους Δήμους της χώρας η δυνατότητα να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα και με ευρωπαϊκούς πόρους, είτε να αυξήσουν τις θέσεις στους υπάρχοντες δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ή να φτιάξουν, όπου είναι αναγκαίο και εφικτό καινούργιους.

Αύξηση προβλέπεται ακόμα, στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για αστέγους» από 10 σε 15 εκατ. ευρώ για το 2025, επιδότηση ενοικίου για 24 μήνες με δυνατότητα λήψης επιδόματος στέγασης σε πρώην ωφελούμενους για επιπλέον 1+1 χρόνια, επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική για την εύρεση εργασίας.

Ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών αυξάνεται από 550 σε 700, όπως και οι προβλεπόμενες δαπάνες ενοικίου αναλογικά με τον αριθμό των μελών του ωφελούμενου νοικοκυριού, κατά 50 ευρώ, ενώ εντάσσονται ακόμα δύο κατηγορίες ωφελουμένων και συγκεκριμένα: πρώτον, οικογένειες και άτομα που ζουν σε παραχωρημένη οικία από το δημόσιο και δεύτερον, οικογένειες και άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης.

Το ζήτημα του κόστους στέγασης απασχολεί κάθε νοικοκυριό και κάθε οικογένεια γι' αυτό και η Κυβέρνηση με μια σειρά από προγράμματα και μέριμνες προσπαθεί να δώσει λύσεις. Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» σχεδόν 10.000 νέοι μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, αυξήθηκε το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από αυτή τη χρονιά για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Περιφέρειας κατά 500 ευρώ επιπλέον, ενώ σε εστίες ευθύνης του το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατήργησε το αντίτιμο στέγασης για τους εστιακούς φοιτητές.

Την έναρξη της παραγωγής των 12 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair DHC 515 που θα συγκροτήσουν τον μόνιμο ευρωπαϊκό στόλο δασοπυρόσβεσης, rescEU, γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αεροσκάφη θα σταθμεύουν μόνιμα σε Ελλάδα, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Η Ελλάδα θα προμηθευτεί συνολικά επτά νέα Canadair, πέντε από τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά CL-215 του εθνικού στόλου και δύο μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU. Εκτιμάται ότι τα επτά νέα Canadair θα κοστίσουν συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ, με τους περισσότερους πόρους να προέρχονται από το πρόγραμμα «Αιγίς», ενώ μέρος των δαπανών θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος του 2027.

Τα νέα Canadair, αποτελούν σημαντική αναβάθμιση του υφιστάμενου μοντέλου καθώς εφοδιάζονται ταχύτερα ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες και θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν και κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ θα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι επτά τόνους νερού, δηλαδή, 15% περισσότερο.

Η Πολιτική Προστασία, εν μέσω κλιματικής κρίσης και ακραίων συνθηκών, θα αποκτήσει ένα νέο εργαλείο, που θα συνδράμει ακόμα πιο αποτελεσματικά τους πυροσβέστες, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τους εθελοντές δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο.

Είδαμε, δυστυχώς πρόσφατα, πως ακόμα και ο πιο έγκαιρος εντοπισμός μιας πυρκαγιάς δεν συνεπάγεται πάντοτε την ταχεία κατάσβεσή της, όταν οι συνθήκες είναι τόσο δυσχερείς, γι' αυτό είναι σημαντικό να επενδύσουμε, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Σε επτά Λέσχες Φιλάθλων, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ΠΑΕ της Super League 1, οι οποίες συναίνεσαν αρμοδίως: ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ καθώς και στον ερασιτέχνη του ΗΡΑΚΛΗ, χορηγήθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού η απαιτούμενη βεβαίωση για την εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων τους, προκειμένου να λάβουν κατόπιν από τις οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, μετά και τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους, την ετήσια άδεια λειτουργίας τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από φέτος για πρώτη φορά ψηφιακά μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων μέσω του gov.gr. Η τήρηση επικαιροποιημένης εικόνας του Μητρώου, με ενημερώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διευκολύνει την έγκυρη και γρήγορη αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης για συγκεκριμένους κανόνες στη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων γίνεται πράξη. Είχαμε δεσμευθεί πως θα αντιστοιχεί μια λέσχη φιλάθλων ανά ΠΑΕ και το πραγματοποιούμε. Η ασφάλεια στον αθλητισμό, μέσα και έξω από τα γήπεδα, μας θέλει όλους, πολιτεία, πολίτες και παράγοντες του αθλητισμού στην ίδια σελίδα.

Αύριο, Τρίτη, 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.