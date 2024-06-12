Δημοψήφισμα για την ενιαία κεντροαριστερά ζητούν Ραγκούσης και Θεοχαρόπουλος

Του Αντώνη Αντζολέτου
Εξελίξεις αναμένονται στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την ανασύνταξη του χώρου της κεντροαριστεράς.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στελέχη όπως ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος θα αναλάβουν πρωτοβουλία, όταν συγκληθούν τα όργανα του κόμματος, για τη διεξαγωγή εσωτερικού δημοψηφίσματος.
Μέσω αυτού θα ζητήσουν από τη βάση να συμμετέχει ενεργά o ΣΥΡΙΖΑ στις διαδικασίες ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου με στόχο το ενιαίο μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς.
Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συγκληθεί εκτός απροόπτου στις 30 Ιουνίου και αναμένεται να είναι η πρώτη μετεκλογική «μάχη» μετά το συνέδριο. Τα δυο στελέχη βρίσκονται ήδη σε επαφή με άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου η θέση τους να αποκτήσει δυναμική.
Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος μαζί με τον Κώστα Ζαχαριάδη είχαν ζητήσει πριν από τις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να «μετακομίσει» από την ομάδα της Αριστεράς στους ευρωσοσιαλιστές.
