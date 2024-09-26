ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο Σωκράτης Φάμελλος

Με αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Χ την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πάμε όλοι μαζί! Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία της Αριστεράς, θέτω υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Σε αυτή την προσπάθεια σας ζητώ να συμμετέχετε όλες και όλοι. Για να γίνουμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας! Αλλά και γιατί η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αφορά όλη την κοινωνία!» αναφέρει στο Χ.

Πάμε όλοι μαζί!



Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία της Αριστεράς, θέτω υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.



Σε αυτή την προσπάθεια σας ζητώ να συμμετέχετε όλες και όλοι.

Για να γίνουμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας!

Αλλά και γιατί η επόμενη ημέρα… pic.twitter.com/BiJcKNGCYU — Socratis Famellos (@SFamellos) September 26, 2024

Αναμένεται σήμερα και η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη.

Στο βίντεο ο κ. Φάμελλος τονίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να ηγηθεί σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια και να εγγυηθεί «πρώτα απ' όλα την ενότητα, όπως το απέδειξα, σταματώντας την εσωστρέφεια και την τοξικότητα».

Αναφέρει ότι σε αυτήν την προσπάθεια δίπλα του «στέκονται πολύτιμοι σύντροφοι και συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα», «γιατί οφείλουμε να περάσουμε από το "εγώ" στο "εμείς"». Προσθέτει ότι καταλαβαίνει «όσους απογοητεύσαμε» και τους καλεί να γυρίσουν, «να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας. Έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μία πραγματική Προοδευτική Συμμαχία». «Στην επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλούμε όλους τους δημιουργικούς και ενεργούς πολίτες. Και ιδιαίτερα τους νέους», σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Ο κ. Φάμελλος μιλά για την αναγκαιότητα ενός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «σοβαρού, σύγχρονου, αξιόπιστου και δυναμικού», ενός ΣΥΡΙΖΑ «των αξιών, του ήθους και των αγώνων της προοδευτικής παράταξης», «με σημείο αναφοράς την παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Αριστεράς, του Αλέξη Τσίπρα, που κράτησε την κοινωνία και την Ελλάδα όρθια… ».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Φάμελλου για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Φίλες και φίλοι,

η ελληνική κοινωνία χρειάζεται έναν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σοβαρό, σύγχρονο, αξιόπιστο και δυναμικό.

Μία Αριστερά Ευρωπαϊκή και Οικολογική, δύναμη αλλαγής.

Έναν ΣΥΡΙΖΑ των αξιών, του ήθους και των αγώνων της προοδευτικής παράταξης.

Με σημείο αναφοράς την παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Αριστεράς, του Αλέξη Τσίπρα, που κράτησε την κοινωνία και την Ελλάδα όρθια. Έξω από τα μνημόνια, με διεθνές κύρος, με θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία της Αριστεράς, θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Αναλαμβάνω την ευθύνη να ηγηθώ σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια και να εγγυηθώ πρώτα απ' όλα την ενότητα, όπως το απέδειξα, σταματώντας την εσωστρέφεια και την τοξικότητα.

Σε αυτήν την προσπάθεια δίπλα μου στέκονται πολύτιμοι σύντροφοι και συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί οφείλουμε να περάσουμε από το "εγώ" στο "εμείς".

Καταλαβαίνω όσους απογοητεύσαμε και σας καλώ να γυρίσετε, να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας. Έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μία πραγματική Προοδευτική Συμμαχία.

Στην επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλούμε όλους τους δημιουργικούς και ενεργούς πολίτες. Και ιδιαίτερα τους νέους.

Για δυναμική αντιπολίτευση απέναντι σε μία κυβέρνηση που πλήττει τους πολίτες, απογοητεύοντας ακόμα και τους ψηφοφόρους της.

Αλλά κυρίως για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο, με ευημερία, με τον ΣΥΡΙΖΑ βασικό πυλώνα της.

Γιατί οι πολίτες απαιτούν λύσεις σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα.

Εμείς θέλουμε μία ισχυρή και ανθεκτική Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του αύριο.

Με πραγματική έγνοια για το περιβάλλον, κράτος δικαίου και κοινωνικό κράτος, χωρίς αποκλεισμούς.

Σε αυτήν την προσπάθεια σας ζητώ να συμμετέχετε όλες και όλοι.

Για να γίνουμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας.

Αλλά και γιατί η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ αφορά όλη την κοινωνία.

Πάμε όλοι μαζί λοιπόν».

Πηγή: skai.gr

