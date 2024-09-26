Επίσημα καταθέτει σήμερα ο Παύλος Πολάκης την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής Χανίων έφτασε στις 13.00 στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στην πλατεία Κουμουνδούρου, προκειμένου να καταθέσει και επίσημα στα αρμόδια όργανα του κόμματος την υποψηφιότητά του για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.

Όπως έχει συλλογικά αποφασιστεί, ο Παύλος Πολάκης θα θέσει στη διάθεση του κόμματος και τα απαραίτητα συνοδευτικά της υποψηφιότητάς του, όπως τη δήλωση «πόθεν έσχες» και την πρόταση υποψηφιότητας από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.