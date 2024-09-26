Με ενός λεπτού σιγή και με εισήγηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Θάνου Πλεύρη, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη.

«Σήμερα συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη μαύρη επέτειο, κατά την οποία οι εγκληματίες-τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, το όραμα και η παρακαταθήκη του οποίου παραμένουν ζωντανά στη μνήμη όλων», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Πηγή: skai.gr

