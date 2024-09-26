Αίτημα διαπραγμάτευσης με στόχο τον συμβιβασμό υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Πάτσης, κατηγορούμενος, μαζί με την πρώην και τη νυν σύζυγό του, για την υπόθεση που αφορά ανακριβείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» από το 2019 έως και το 2022, καθώς και για συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία.

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο πρώην βουλευτής, παρών στο δικαστήριο, υπέβαλε διά των συνηγόρων του, που εκπροσωπούν και τις δύο γυναίκες, αίτημα διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία και ακολούθησε, όπως ορίζεται στον νόμο, η πρώτη συζήτηση με τον εισαγγελέα, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών παρουσία του εισαγγελικού λειτουργού και των δικηγόρων των κατηγορουμένων.

Μετά τη συζήτηση, το δικαστήριο επανήλθε και ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «αρχικώς δεκτικό τον συμβιβασμό». Έτσι, το δικαστήριο διέκοψε για την επόμενη Τρίτη 1η Οκτωβρίου, ώστε να κριθεί εάν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης ή εάν η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά.

Αν ευδοκιμήσει η διαπραγμάτευση, τότε ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει το ύψος της ποινής, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτήν που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, ενώ σε περίπτωση μη συμφωνίας η δίκη θα προχωρήσει κανονικά.

Σε βάρος του κ. Πάτση, ο οποίος διεγράφη από τη ΝΔ, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Εφετών τον Μάρτιο του 2023, μετά την άρση ασυλίας του από τη Βουλή, για τα κατ' εξακολούθηση αδικήματα της ανακριβούς και ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα χώρες του εξωτερικού αυτοπροσώπως ή μέσω παρένθετου προσώπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.