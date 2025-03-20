Ολοκληρώθηκε η πρωινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία ξεκίνησε με ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνέχισε με συζήτηση για το θέμα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τη Νορβηγία όπου βρίσκεται σήμερα, ενημέρωσε τους ευρωπαίους ηγέτες, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τις τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους και τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Ζελένσκι ενημέρωσε και για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική κυβέρνηση και τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς και για τα επόμενα βήματα προς μια «επαληθεύσιμη» κατάπαυση του πυρός και προς τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μετά από μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Ζελένσκι, οι «27» προχώρησαν σε πιο εκτεταμένη συζήτηση για την κατάσταση στην Ουκρανία και τις συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες διήρκησαν δύο ώρες. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, επικράτησε η άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται πραγματικές διαπραγματεύσεις και οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για το πώς θα μπορέσουν καλύτερα να επηρεάσουν την όλη διαδικασία.

Όπως και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου, έτσι και σήμερα τα συμπεράσματα για την Ουκρανία αρνήθηκε να προσυπογράψει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Στη δήλωση των 26 ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, η οποία επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζεται και αυτή τη φορά η «ισχυρή» βούλησή τους να συνεχίσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας πολιτικά και στρατιωτικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεχίζεται με το γεύμα εργασίας με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί η πολυμέρεια, το σύμφωνο για τους ωκεανούς και άλλα παγκόσμια ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

