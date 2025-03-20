Λογαριασμός
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Οι πολιτικοί δείκτες, η πρόθεση ψήφου και το θρίλερ της δεύτερης θέσης, απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19:45

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.   

  • Πώς κρίνουν οι πολίτες τον πρόσφατο ανασχηματισμό και ποια είναι τα ζητήματα που τους απασχολούν;
  • Ποια είναι η γνώμη τους για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών;
  • Πώς αξιολογούν την προεδρία Τραμπ
  • Και οι πολιτικοί δείκτες. Η πρόθεση ψήφου και το θρίλερ της δεύτερης θέσης.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19:45

