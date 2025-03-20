Μία ακόμη εβδομάδα, μία ακόμα Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Όπως συνέβη νωρίτερα αυτό το μήνα και κατά τη συνάντηση των ηγετών τον Φεβρουάριο, οι αμυντικές δαπάνες βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, όπως σημειώνει το Politico. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται φυσικά και η Ουκρανία, καθώς η ΕΕ συνεχίζει να δείχνει την υποστήριξή της στο Κίεβο.

Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα, μετά από μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι «27» προχώρησαν σε πιο εκτεταμένη συζήτηση για την κατάσταση στην Ουκρανία και τις συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες διήρκησαν δύο ώρες.

Όπως και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου, έτσι και σήμερα τα συμπεράσματα για την Ουκρανία αρνήθηκε να προσυπογράψει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Στη δήλωση των 26 Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, η οποία επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζεται και αυτή τη φορά η «ισχυρή» βούλησή τους να συνεχίσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας πολιτικά και στρατιωτικά.

Ενώ υπάρχει μια μακρά λίστα θεμάτων που θα συζητηθούν, από την ανταγωνιστικότητα έως τη Μέση Ανατολή και την ενέργεια, ο πρωταρχικός στόχος της συνάντησης είναι να βρεθούν τα χρήματα και να καταρτιστούν οι κανόνες που απαιτούνται για να μετατραπεί το μπλοκ σε στρατιωτική υπερδύναμη.

Με τόσα πολλά ζητήματα στην ατζέντα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ίσως χρειαστεί να παραμείνουν για δύο ημέρες αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.