Γιατί η Τουρκία έμεινε εκτός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς

H Τουρκία, μένει εκτός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινώς, έφαγε πόρτα, αφού δεν είναι χώρα της ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από τη διάθεση των Ευρωπαίων να έχουν μόνο οι χώρες της Ευρώπης αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.

Έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι τόσο στα θέματα ενίσχυσης της άμυνας της ΕΕ όσο και στα θέματα του μεταναστευτικού περιλαμβάνονται πάγιες ελληνικές θέσεις που δικαιώνονται.

Η εξέλιξη αυτή είχε σηματοδοτηθεί και από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν προ ημερών και τώρα επιβεβαιώνεται. Αλλά και η κ. Λαγκάρντ σε σημερινή της τοποθέτηση τόνισε ότι αποκλείονται όσες χώρες δεν ανήκουν στην Ε.Ε. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί όπως ανέφεραν σήμερα διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες (...δεν μπορεί η Τουρκία να θέλει το μισό Αιγαίο και να συμμετέχει στις χρηματοδοτήσεις των εξοπλιστικών αμυντικών προγραμμάτων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων...).

Υπάρχει όμως και το πιο σημαντικό. Η Τουρκία είχε δύο ακόμη στοιχεία εναντίον της. Την κατοχή του Β Τμήματος της Κύπρου και το γεγονός, ότι απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου. Αυτά τα δύο της έκοψαν τον δρόμο για τις αμυντικές χρηματοδοτήσεις, ενώ η Ευρώπη πρέπει να της κλείσει τον δρόμο οριστικά και σε μελλοντικές συνεργασίες με χώρες της ΕΕ για άλλα προγράμματα.

Να τονισθεί ότι η Ευρώπη ξεκαθαρίζει, πως «η Τουρκία δεν μπορεί ακόμα να έχει κάποια συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταμείο, στην παρούσα φάση, καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία με την ΕΕ».

Για το κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο, η Ευρώπη θα αντλήσει έως και 150 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕτΕ για να στηρίζει τις χώρες της ΕΕ για τις αμυντικές τους βιομηχανίες.

H Κομισιόν τονίζει, ότι «προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που ονομάζεται SAFE, θα είναι η υπογραφή «εταιρικών σχέσεων για την ασφάλεια και την άμυνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.