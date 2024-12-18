Η Ελλάδα στηρίζει τη διαδικασία της διεύρυνσης και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ως στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές εν όψει της αποψινής Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες. Τα ίδια πρόσωπα υπενθυμίζουν ότι η πάγια αυτή θέση της ελληνικής πλευράς συνοδεύεται από τη γνωστή αιρεσιμότητα, εφόσον δηλαδή οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις και υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, που εξαρτάται από τις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων χωρών.

Κατά την αποψινή του παρέμβαση ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη Σερβία και την ανάγκη να εκπεμφθεί θετικό σήμα προς την ευρωπαϊκή της κατεύθυνση, καθώς, παρά τις ανεπάρκειες, έχει επιδείξει το τελευταίο διάστημα δέσμευση στον στόχο της ευρωπαϊκής ένταξης, καθώς από το 2021 δεν έχουν ανοίξει νέα ενταξιακά κεφάλαια για τη Σερβία. Επιπλέον και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει τον κρίσιμο ρόλο της Σερβίας στην περιοχή και να απευθύνει προειδοποίηση ότι η υποβάθμιση της ευρωπαϊκής της προοπτικής, απλώς αφήνει τις πόρτες ανοιχτές σε τρίτους παίκτες, οι οποίοι περιμένουν αυτή την ευκαιρία για να ασκήσουν επιρροή στη Σερβία και να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Θα τονίσει, δε, ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Σερβίας αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα, καθώς και ότι η σύνδεση της Σερβίας στην Ευρώπη ενισχύει τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, επιχειρήματα που έχει αναπτύξει και με σχετική επιστολή που απηύθυνε προς τους ηγέτες της ΕΕ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κατά το Ευρωπαικό Συμβούλιο αύριο και μεθαύριο αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το Ουκρανικό με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, προκειμένου να μην βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, όποτε ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή και δη στο θέμα της Συρίας η θέση της Αθήνας είναι η στήριξη της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας και ένα μέλλον συμπεριληπτικό, που θα διασφαλίζει όλες τις θρησκευτικές μειονότητες και τις εθνοτικές ομάδες της Συρίας. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απούσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την επόμενη μέρα της Συρίας, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας και αυξημένων προσφυγικών ροών. Επιπλέον ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους του για την επίσκεψή του στον Λίβανο, καθώς ήταν ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης, που επισκέφθηκε τη χώρα μετά την επίτευξη της εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου με το Ισραήλ, αλλά και να τονίσει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου και την αποτελεσματική εφαρμογή της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

