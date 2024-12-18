Γεραπετρίτης: Γεωπολιτική αναγκαιότητα η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ

«Ελλάδα και Σερβία διατηρούν μακροχρόνιες ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές σχέσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την συνάντησή του με τον ΥΠΕΞ της Σερβίας, Μάρκο Ντούριτς.

«Η παρουσία σας εδώ μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε τους εξαιρετικούς δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών μας», τόνισε απευθυνόμενος στον ομόλογό του.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε, όπως νωρίτερα και ο πρωθυπουργός πως η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, λέγοντας πως «αποτελεί γεωπολιτικής φύσεως αναγκαιότητα» και πως η χώρα μας θα «συμβάλλει έμπρακτα στη δυναμική της ενταξιακής πορείας της χώρας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη:

«Καλωσορίζω στην Αθήνα τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας και αγαπητό μου φίλο, κ. Μάρκο Ντούριτς. Μετά τη συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι τιμή και χαρά μου, κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα.

Ελλάδα και Σερβία διατηρούν μακροχρόνιες ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές σχέσεις. Το 2019, στο 3ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, οι διμερείς μας σχέσεις αναβαθμίστηκαν σε στρατηγικές. Προσβλέπουμε στη διοργάνωση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στο προσεχές μέλλον. Η παρουσία σας εδώ μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε τους εξαιρετικούς δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών μας. Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας είναι ακριβώς ένδειξη αυτής της αμοιβαίας βούλησης. Η συνάντηση μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε εκ νέου την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Σερβία και να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δυναμική της ενταξιακής πορείας της χώρας.

Σήμερα πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και η Ελλάδα λαμβάνει μια σαφή θέση. Η ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί γεωπολιτικής φύσεως αναγκαιότητα. Αυτό εξάλλου ανέδειξε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε επιστολή του προς τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προ ολίγων ημερών, καλώντας τους να υιοθετήσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άνοιγμα της 3ης Δέσμης Διαπραγματευτικών Κεφαλαίων με τη Σερβία, καλώντας τη χώρα να πράξει ακόμα περισσότερα για την πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στέλνοντας όμως και ένα ισχυρό μήνυμα στο σερβικό λαό για το ευρωπαϊκό του όραμα.

Ήταν άλλωστε η Ελλάδα, η οποία πρωτοστάτησε, με την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003, στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τη μόνη οδό για την παγίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Και την πολιτική αυτή επιβεβαιώσαμε με επιστολή που στείλαμε ως ομάδα Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων προς τη νέα Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας διεύρυνσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ως προς το Κόσοβο, για το οποίο συζητήσαμε, η θέση μας παραμένει σταθερή. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διαδικασία Διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εποικοδομητική στάση της Σερβίας για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες στις Βρυξέλλες σχετικά με την Κοινή Επιτροπή για τους Αγνοούμενους.

Με τον Σέρβο ομόλογό μου συζητήσαμε για τη διμερή οικονομική συνεργασία και την περαιτέρω εμβάθυνσή της. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην ανάπτυξη των επενδυτικών μας σχέσεων. Μιλήσαμε για τη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης EXPO 2027 στο Βελιγράδι, την οποία και υποστηρίζουμε.

Συζητήσαμε για την προώθηση έργων διασυνδεσιμότητας στον τομέα των μεταφορών, τη σιδηροδρομική σύνδεση Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Σκόπια-Βελιγράδι-Κεντρική Ευρώπη και της ενέργειας, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, ο αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας. Όλες δράσεις κρίσιμες για την ενεργειακή αυτοδιάθεση των χωρών μας.

Το διμερές εμπόριο και ο τουρισμός είναι δύο τομείς που αντικατοπτρίζουν το εξαιρετικό πεδίο της συνεργασίας μας. Το 2023 είχαμε ρεκόρ εμπορικών συναλλαγών, κοντά στα 800 εκατομμύρια, και ήδη φέτος διαφαίνεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση.

Στο δε τομέα του αθλητισμού εμπιστευόμαστε στα χέρια ενός Σέρβου προπονητή, του κ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου. Εξάλλου, η Σερβία έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη σερβική κυβέρνηση και τον σερβικό λαό για την άμεση ανταπόκριση και αλληλεγγύη στις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου και του περασμένου Οκτωβρίου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας συζητήσαμε και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως για την κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει επιλέξει μια στάση αρχής σε όλα τα πεδία, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Η ειρηνική επίλυση διαφορών οφείλει να αποτελεί τη λυδία λίθο της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Και στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των διεθνών οργανισμών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Η Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2025, σε δύο εβδομάδες, και για δύο χρόνια θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο και στις καταστατικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι η δική μας πυξίδα. Kαι με γνώμονα αυτές τις αρχές προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.

Κύριε Υπουργέ, στη Χερσόνησο του Αίμου γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος. Οι λαοί της Βαλκανικής εμπνευστήκαμε από τον Ρήγα Φεραίο. Το όραμά του για την ελευθερία και τη συναδέλφωση των λαών παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό. Και αυτό θα υποστηρίξουμε από κοινού.

Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω τον αγαπητό μου Υπουργό, τον αγαπητό μου φίλο, στην Αθήνα».

Για τη Συρία

Ερωτώμενος από δημοσιογράφος, σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε:

«Η κατάσταση στη Συρία μετά την πτώση, την ευκταία πτώση, του αυταρχικού καθεστώτος Assad, παραμένει ρευστή. Η Ελλάδα τοποθετήθηκε σαφώς ότι αυτή τη στιγμή, εκείνο, το οποίο προέχει, είναι να διασφαλισθεί η μετάβαση στη δημοκρατική ομαλότητα. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει συμπεριληπτική διοίκηση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη. Εδαφική ακεραιότητα για τη Συρία, εγγυημένη και απαλλαγμένη από εξωτερικώς δρώντες. Σαφής προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και των θρησκευτικών μνημείων και απόλυτη διασφάλιση των ελευθεριών όλων των ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, περιλαμβανομένων των παιδιών και των γυναικών. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 2254, το οποίο αφορά τη Συρία. Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή, ήταν παρούσα ενεργώς στο θέμα της Συρίας. Πρώτα απ’ όλα, ο ίδιος, βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους Άραβες ομολόγους μου, έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή στάση, η οποία ακριβώς θα επιδιώξει τα συγκεκριμένα δεδομένα, τη δημοκρατική ομαλότητα, η οποία ακόμη δεν είναι διασφαλισμένη.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε ήδη κάνει κινήσεις και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους ομολόγους μου από την Κύπρο και την Αυστρία έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο για την ενεργό παρουσία της Ένωσης στην Συρία με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Συρία, με την ενεργό παρουσία, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των κρατών-μελών στη Δαμασκό, έτσι ώστε να παρακολουθούμε διαρκώς τα τεκταινόμενα και να διασφαλίσουμε την δημοκρατική ομαλότητα και την εγγύηση των ελευθεριών όλων των πολιτών. Και βεβαίως, η Ελληνική Πρεσβεία στη Δαμασκό παραμένει ανοιχτή και στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Συρία. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι είναι προς όφελος της περιφερειακής, αλλά και της οικουμενικής ασφάλειας, να μπορέσει η Συρία να σταθεί στα πόδια της με αυτοδιάθεση, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς εξωτερικές επιρροές».

