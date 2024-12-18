Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα «Προετοιμασία της συνόδου κορυφής Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων».

Ο κ. Μπελέρης τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί μια καλή ευκαιρία «να συζητήσουμε για την ταχύτητα και τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει αυτή η αναγκαία διεύρυνση».

Εν συνεχεία, υπογράμμισε ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να μη γίνεται με ψυχροπολεμικές λογικές. «Δηλαδή, να μην τείνουμε χείρα φιλίας προς κράτη απλά και μόνο, για να μην υποκύψουν σε πιέσεις χωρών, όπως η Ρωσία», συμπλήρωσε.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ σημείωσε ότι «αν η ποιότητα της δημοκρατίας και η πολιτική σταθερότητα δεν έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, μπορεί, όντας κράτη-μέλη, αυτές οι χώρες να επανεμφανίσουν σύνδρομα και παθογένειες της ιστορίας τους».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασης του, επεσήμανε πως «επιβάλλεται να μην κάνουμε υποχωρήσεις σε ζητήματα κράτους Δικαίου. Η φυλάκιση των ηγετών της αντιπολίτευσης στην Αλβανία -παραμονές εκλογών- είναι ενδεικτική για το πως η εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης μπορεί να μετατρέψει ένα δημοκρατικό πολίτευμα σε αυταρχικό καθεστώς».

«Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων εκλαμβάνεται από μέρος της κοινής γνώμης αυτών των χωρών ως

στήριξη σε συγκεκριμένες κυβερνήσεις και δημιουργεί αντιευρωπαϊκά αντανακλαστικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί», κατέληξε χαρακτηριστικά.

