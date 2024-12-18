«Η κυβέρνησή μας, έχει αναπτύξει και ξεδιπλώσει, ένα πολύ φιλόδοξο έργο ρύθμισης πολλών εκκρεμοτήτων που έρχονται από το παρελθόν, όσον αφορά τις οδικές υποδομές και θα μείνουμε απολύτως προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καλπάκι, όπου παρέστη για την υπογραφή της σύμβασης του οδικού έργου Ιωάννινα-Κακαβιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως βήμα -βήμα θα χτίζουμε μία πιο διασυνδεμένη, μία καλύτερη Ελλάδα, που θα εξασφαλίζει βέβαια και ασφάλεια τους δρόμους γιατί προσωπικά δίνω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας.

Για τον νέο οδικό άξονα είπε πως «είναι ένα έργο το οποίο η κυβέρνηση κατάφερε, ωρίμασε, δημοπράτησε και βρισκόμαστε σήμερα στην ευτυχή θέση να το υπογράφουμε».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο οδικός άξονα Ιωάννινα-Κακαβιά είναι έργο καθοριστικό για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στη διασύνδεση με την Αλβανία.

«Η Ήπειρος που κάποτε ήταν απομονωμένη, ανέφερε, σήμερα είναι ίσως η πιο διασυνδεμένη περιφέρεια με την Εγνατία Οδό, με την Ιόνια Οδό και βέβαια με το πάρα πολύ σημαντικό έργο, του Ε65 που πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Εκτιμούμε ότι θα παραδοθεί όλος ο Ε65 στη κυκλοφορία, εντός των πρώτων 4 μηνών του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να προσεγγίζετε τα Γιάννενα από δύο διαφορετικούς δρόμους και σίγουρα για το Μέτσοβο θα είναι πολύ πιο γρήγορο να έρχεται κανείς από τον Ε65», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα επενδύει στις καλές σχέσεις με την Αλβανία και στηρίζει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Η προσέγγιση της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαδικασία που μπορεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της μειονότητας. Ο δρόμος αυτός γίνει μία γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το epiruspost.gr, κάνοντας λόγω για ένα έργο με εθνικό πρόσημο.

Πηγή: skai.gr

