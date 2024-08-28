Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό – Κατευθυντήριες και προτεραιότητες

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το νήμα του κυβερνητικού έργου από εκεί που το άφησε πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Αυγούστου, ξαναπιάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, δίνοντας το στίγμα της νέας "πολιτικής σεζόν" που ξεκινάει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτηση αναμένεται να υπογραμμίσει εκ νέου τις κατευθυντήριες γραμμές που χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πολιτική, ενόψει και της καθιερωμένης παρουσίας του στη ΔΕΘ στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να ξεδιπλώσει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και τις στοχευμένες "ανάσες" που θα δοθούν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με βάση πάντα τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, χωρίς να διακυβεύεται ή να διαταράσσεται η σταθερότητα.

Οι οδηγίες του πρωθυπουργού προς τους Υπουργού του αναμένεται να εστιάζουν στην ανάγκη της επιτάχυνσης και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου, σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και στην καθημερινότητα, η οποία συνεχίζει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

"Δουλειά και προώθηση των μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες" αναμένεται να προτρέψει – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το στίγμα των προτεραιοτήτων, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για κάθε γωνιά της Ελλάδας, έδωσε ο πρωθυπουργός ήδη από χθες, από τη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος στα έργα υποδομών που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων της πόλης, από το "πολύπαθο" μετρό που θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου μέχρι την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού flyover έως την άνοιξη του 2027, τα οποία εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.

Αναπτυξιακό πρόσιμο έχει και το νομοθετικό έργο που θα συζητηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, αρχής γενομένης από το νομοσχέδιο που θα εισηγηθούν οι υπουργοί Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα κίνητρα καινοτομίας και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα και πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία από το ΕΣΠΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Προβλέπεται συγκεκριμένα περαιτέρω επιχορήγηση για επενδύσεις από επιχειρήσεις που αποτελούν προϊόν συγχώνευσης, ώστε να έχουν οι εταιρείες αυτές επιπλέον μέσα για μεγέθυνση και καινοτομία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει για την πρόοδο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θέμα που «καίει» την κυβέρνηση για την προώθηση των έργων και την ρευστότητα στην αγορά.

Με έντονη κοινωνική χροιά είναι το νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και αφορά την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα νομοσχέδιο με ενισχυτικές διατάξεις που θα ορίζουν πιο συγκεκριμένα το πλαίσιο της δικαστικής εξέλιξης μιας υπόθεσης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία.

Αναλυτικά η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου:

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πρόοδο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για τα κίνητρα καινοτομίας και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση Οδηγίας 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, β) Ερανιστικό νομοσχέδιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου και των Επιτελικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2555 για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού.

