Ανδρουλάκης: Χωρίς ταβάνι η προσπάθειά μας

«Ο κ. Μητσοτάκης επί πέντε χρόνια καθόταν στην πρωθυπουργική καρέκλα και έλεγε: “όσο θυμάται ο λαός τον Τσίπρα, εγώ δεν πρόκειται να πέσω”. Πού βασίστηκε η ηγεμονία του; Στην ανοχή του ελληνικού λαού μετά την εμπειρία της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Δεν έκανε τίποτα. Μόνο διαχείριση και μπαλώματα. Μηδέν όραμα για την ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μιλώντας σε στελέχη στην Καστοριά.

«Θλίβομαι γιατί ακούω κάποιους να λένε ότι τους “κούρασαν” οι υποκλοπές, ακόμη και τα Τέμπη. “Κουράζονται” εύκολα οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, όμως, δεν κουραζόμαστε, γιατί είμαστε η Δημοκρατική Παράταξη και δε βάζω ούτε μία στάλα νερό στο κρασί μου στα θέματα ποιότητας δημοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης. Διότι η χώρα μας δεν θα σηκώσει κεφάλι, αν κάποιοι νιώθουν ατιμώρητοι» σημείωσε επιπλέον»

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε επισκόπηση όσων βημάτων μπροστά έκανε η παράταξη τα τελευταία δυόμισι χρόνια καλώντας τους πολίτες να αναρωτηθούν αν η πορεία της πολιτικής αυτονομίας, της πρωτιάς σε δύο νομούς και της δεύτερης θέσης σε 22 εκλογικές περιφέρειες έγιναν με ούριο άνεμο.

«Είχαν προγράψει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και εγχώρια ολιγαρχία ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το κόμμα των συνεργασιών. Μία με τον έναν, μια με τον άλλον, βάσει της εκλογικής συγκυρίας και των συσχετισμών. Ήταν ούριος ο άνεμος της προσπάθειας μας; Θα το αξιολογήσετε εσείς. Πιο πολύ μας έχουν προβάλουν τα media από τη μέρα των Ευρωεκλογών και μετά, από ό,τι τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια. Μόλις εμφανίστηκα πρωταγωνιστικά στο πολιτικό προσκήνιο έγινα θύμα ενός οργανωμένου παρακράτους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Ήταν ούριος ο άνεμος; Θέλω να σκεφτείτε πως μας αντιμετώπισαν σε όλες τις στρατηγικές μας επιλογές. Το "ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης" ήταν τέχνασμα; Πραγματικότητα ήταν. Τι είπα στον ελληνικό λαό; Ο ένας κρίθηκε και δεν κάνει και ο άλλος επίσης δεν κάνει, πάρτε το χαμπάρι. Δικαιωθήκαμε, ναι ή όχι;» αναρωτήθηκε

«Η μεγαλύτερη νίκη του 13% είναι ότι σας ανήκει ολοκληρωτικά. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές του 13%, που θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερο. Αλλά, εάν η εικόνα του κόμματος είναι αυτή, που ήταν το βράδυ των ευρωεκλογών, προφανέστατα ο καθένας καταλαβαίνει γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πήγε παραπάνω. Δεν έχει ταβάνι η προσπάθειά μας, όσο και αν κάποιοι θέλουν να επιβάλουν το αφήγημα της ήττας. Το ΠΑΣΟΚ σε δυόμισι χρόνια πέτυχε αυτά που δεν είχε πετύχει τα προηγούμενα δέκα. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να τα υποτιμήσουν στο βωμό της φιλοδοξίας τους. Με αυτήν την προίκα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος της κεντροαριστεράς αλλά και όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία θα καταλάβουν ότι ένα κόμμα που ανεβαίνει κόντρα στο σύστημα, κάτι καλό έχει να προσφέρει» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στην εσωκομματική διαδικασία.

«Όσοι το παίζουν μάγοι και μιλούν για ποσοστά 25-30%, να μας πουν και το πως. Γιατί μάγους που υποστήριζαν ότι θα τους έκαναν ξανά κυβέρνηση έβγαλαν πέρυσι τέτοια εποχή και στον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο 15% με όλα τα media να τους παίζουν μέρα-νύχτα» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η μάχη τον Οκτώβρη δεν είναι εσωκομματική μάχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια μάχη για την πατρίδα. Για το πως θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ την πατρίδα» όρισε ως κεντρικό διακύβευμα των εσωκομματικών εκλογών κλείνοντας την ομιλία του.

Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης παραβρέθηκε στην τιμητική εκδήλωση υποδοχής και βράβευσης των Ολυμπιονικών μας στην κωπηλασία, που διοργάνωσε ο Δήμος Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

