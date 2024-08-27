Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πρόοδο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για τα κίνητρα καινοτομίας και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση Οδηγίας 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, β) Ερανιστικό νομοσχέδιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου και των Επιτελικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2555 για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού.

