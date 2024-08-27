Σε ριζικές αλλαγές σε επιτελικές θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ προχωρά ο Στέφανος Κασσελάκης, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κασσελάκης πρότεινε τον Νίκο Παππά για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της ΚΟ που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο Σωκράτης Φάμελλος αρνείται να παραιτηθεί της θέσης του, ζητώντας από τους βουλευτές του κόμματος να προχωρήσουν σε μομφή εναντίον του και να τεθεί σε μυστική ψηφοφορία το θέμα της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Ουσιαστικά, ο κ. Φάμελλος ακυρώνει την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη και παραπέμπει το θέμα σε ψηφοφορία, με τον κίνδυνο η κοινοβουλευτική ομάδα να «γυρίσει την πλάτη» στην πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος φέρεται να είπε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η πρόταση αυτή μας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Τα πραγματικά προβλήματα δεν κουκουλώνονται με αιφνιδιασμούς και καθαιρέσεις. Η ΚΟ εδώ και 11 μήνες λειτουργεί με ενότητα και ομοψυχία. Έχει παράξει σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Η ΚΟ δεν είναι το πρόβλημα. Η προταση αντί να διορθώσει τα λάθη και να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Δεν παραιτούμαι. Να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας της ΚΟ. Να τεθεί σε μυστική ψηφοφορία η πρόταση μομφής εναντίον μου».

Για τις θέσεις των τριών κοινοβουλευτικών εκπροσώπων πρότεινε τον Γιώργο Γαβρήλο, τον Γιάννη Σαρακιώτη και τη Νίνα Κασιμάτη. Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο προτείνω τον Βασίλη Κόκκαλη και συντονίστρια ΕΠΕΚΕ τη Γιώτα Πούλου.

«Είναι λογικό να υπάρχουν εντάσεις και τριβές πριν αλλάξουν όλα στο επικείμενο καταστατικό συνέδριο. Γιατί θα αλλάξουν όλα» διεμήνυσε στην ομιλία του στην ΚΟ ο κ. Κασσελάκης. «Είμαι όμως αποφασισμένος: το κόμμα θα απωλέσει τάσεις και φράξιες και θα δώσει δύναμη και φωνή στη βάση».



«Κεντρώοι ψηφοφόροι», σημείωσε, δεν είναι αναγκαστικά όσοι θέλουν μεσοβέζικες λύσεις στα πολιτικά προβλήματα. Απλά θέλουν ρεαλισμό, αποφασιστικότητα και λύσεις. Χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, που έχουν οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνεχείς διασπάσεις από τότε που συστάθηκε το 2004. Χωρίς φρουρούς της Αριστεροσύνης και Αριστερόμετρα, που έδιωξαν και συνεχίζουν να διώχνουν χιλιάδες πολίτες που ήρθαν να εισφέρουν αλλά συνάντησαν κλειστές πόρτες» πρόσθεσε.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές κατά των διαφωνούντων: «ο χυδαίος αποπροσανατολισμός που έχει προωθήσει η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας με επιθέσεις στο πρόσωπό μου, δεν μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτείται από δικά μας στελέχη». «Δεν πρόκειται για πολιτική άποψη το να καλείς στην τηλεόραση τον Πρόεδρο του κόμματος να παραιτηθεί, ενάντια στη βούληση των οργάνων και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ακόμη, μιλώντας εμμέσως για τον κ. Σπίρτζη.



«Είναι ξεκάθαρο: Όποιος επιχειρήσει να στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023 και επαναβεβαίωσε στις ευρωεκλογές του 2024, θα διαπράξει το μέγιστο δημοκρατικό αδίκημα: Την αλλοίωση της ψήφου των πολιτών ως προς την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων. Και θα κουβαλάει για πάντα τη στάμπα. Όχι από εμένα. Από τον ελληνικό λαό» ξεκαθάρισε.



Ο κ. Κασσελάκης συνδέθηκε μέσω zoom στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τα Χανιά για να ανακοινώσει τις αλλαγές, καθώς βρίσκεται στα Χανιά ενόψει του γαμήλιου πάρτι με τον Τάιλερ Μακμπέθ, που θα διαρκέσει από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου.

Αναλυτικά η ομιλία Κασσελάκη στην ΚΟ:

«Αγαπητές Βουλεύτριες, Αγαπητοί Βουλευτές,

Σας χαιρετώ από την αγαπημένη μου Κρήτη, από τα αγαπημένα μου Χανιά, όπου ξέρετε όλοι τον λόγο για τον οποίο βρίσκομαι εδώ.

Είμαι περήφανος που ανήκω σε ένα κόμμα που δεν απολογείται για τις προοδευτικές του απόψεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Που δεν φοβάται να μιλήσει ενάντια σε επιζήμιες συμφωνίες τραπεζικών εκποιήσεων συνδεδεμένες με κρατικοδίαιτη διαπλοκή.

Που ξεμπροστιάζει την προπαγάνδα του «επιτελικού κράτους» των πυρκαγιών, των πλημμυρών και των σιδηροδρομικών εγκλημάτων.

Που δεν λέει μισόλογα για την άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης αλλά στέκεται στο πλευρό της.

Που δεν επιτρέπει μυστική διπλωματία με την Τουρκία και που δεν σκύβει το κεφάλι στην Αμερική και στα εξοπλιστικά της συμφέροντα. Και το λέω με πλήρη συνείδηση, έχοντας ζήσει πάνω από τα μισά χρόνια της ζωής μου εκεί.

Απέναντί μας έχουμε μια Νέα Δημοκρατία με κρυφή ρύθμιση χρέους και συμβούλους που πληρώνονται από πηγές εκτός κόμματος.

Τον ορισμό της διαπλοκής, της οποία ηγείται ένα τζάκι που το Έσχες του (χωρίς το πόθεν) άρχισε τη δεκαετία του 60 - αλλά λήγει περιέργως πριν από τρία χρόνια.

Είναι η ιστορία όχι μίας πολιτικής οικογένειας αλλά μίας οικογενειακής πολιτικής που ξεκινάει από την Αποστασία, που προκάλεσε τη Χούντα, περνάει από το βρόμικο ‘89 για να φτάσει στο νοσηρό 2024 της πλήρους παρακμής της χώρας μας.

Το κόμμα μας συμπυκνώνει τη μεγάλη Ιστορία του τόπου, της Αριστεράς, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης των αγώνων για δημοκρατία και πρόοδο.

Για αυτό μπορεί να είναι ανεξάρτητο και να παλεύει για τον αδύναμο συμπολίτη μας. Η χώρα δεν χρειάζεται ένα νεφελώδες «κέντρο» χωρίς ηθική και φιλοσοφική πυξίδα.

«Κεντρώοι ψηφοφόροι» δεν είναι αναγκαστικά όσοι θέλουν μεσοβέζικες λύσεις στα πολιτικά προβλήματα. Απλά θέλουν ρεαλισμό, αποφασιστικότητα και λύσεις. Χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, που έχουν οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνεχείς διασπάσεις από τότε που συστάθηκε το 2004.

Χωρίς φρουρούς της Αριστεροσύνης και Αριστερόμετρα, που έδιωξαν και συνεχίζουν να διώχνουν χιλιάδες πολίτες που ήρθαν να εισφέρουν αλλά συνάντησαν κλειστές πόρτες.

Κρίσιμο σημείο, η διάσπαση της ομάδας «Νέα Αριστερά» που δεν είχε απολύτως κανένα πολιτικό επίδικο, αλλά ηττημένα «Εγώ». Ο ελληνικός λαός έδειξε με την ψήφο του σε αυτήν την ομάδα, που ήταν η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου και του κομματικού μηχανισμού, ότι δεν παραπλανάται. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα πληροφόρησης τη σημερινή εποχή και ο ελληνικός λαός, όπως και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζει πολύ καλά ποιος αγωνίζεται για εκείνον με ανιδιοτέλεια.

Άλλο όμως η πληροφόρηση και άλλο η διαδικτυακή σφαγή. Και επειδή πλέον ζούμε τον παραλογισμό ενός νηπιαγωγείου που το ίδιο παιδάκι που χαστουκίζει μετά δείχνει άλλο παιδάκι λέγοντας «κυρία, με χαστούκισε», θα σας πω κάτι που θα σας ηρεμήσει όλους:

Δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να υφίσταται μεγαλύτερο διαδικτυακό bullying από εμένα. Και όχι μόνο από ομάδες αλήθειας και ακροδεξιά τρολ. Καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά τι εννοώ.

Συνιστώ λοιπόν σε όλους μας ψυχραιμία, διαχωρισμό του σημαντικού από το ασήμαντο και ανεκτικότητα. Είμαστε πολιτικοί. Και οι πολιτικοί κρίνονται πολύ σκληρά και συχνά πολύ άδικα στη δημόσια σφαίρα.

Η νοσηρότητα που υπάρχει σήμερα στον δημόσιο διάλογο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αποπροσανατολίζει από το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε να επιτελέσουμε ως Κοινοβουλευτική Ομάδα στη νέα σύνοδο που αρχίζει. Το επισημαίνω γιατί μέχρι σήμερα αυτό συμβαίνει. Κάθε σημαντική πολιτική μας πρόταση επισκιάζεται από το κουτσομπολιό.

Ο χυδαίος αποπροσανατολισμός που έχει προωθήσει η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας με επιθέσεις στο πρόσωπό μου, δεν μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτείται από δικά μας στελέχη.

Δική μας δουλειά είναι να ελέγχουμε στη Βουλή και να προτείνουμε στην κοινωνία.

Η εμμονή της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ και μαζί μου δείχνει ακριβώς ποιον φοβούνται. Δεν πρόκειται λοιπόν να τους κάνουμε το χατήρι.

Σας καλώ λοιπόν να βγείτε μπροστά. Να παραγάγετε προτάσεις νόμου για την κοινωνία. Να στεγανοποιήσετε την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ ως οι εκλεγμένοι από τον λαό εκπρόσωποί του.

Με ξεκάθαρη δημόσια δέσμευση όλων ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν προς κανένα «νέο φορέα» χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση.

Είναι ξεκάθαρο: Όποιος επιχειρήσει να στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023 και επαναβεβαίωσε στις ευρωεκλογές του 2024, θα διαπράξει το μέγιστο δημοκρατικό αδίκημα: Την αλλοίωση της ψήφου των πολιτών ως προς την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων. Και θα κουβαλάει για πάντα τη στάμπα. Όχι από εμένα. Από τον ελληνικό λαό.

Καλώ επίσης όλες και όλους σε ξεκάθαρη δέσμευση ότι θα τηρήσουν την απόφαση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, του Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής - όλες αυτές τις αλλεπάλληλες αποφάσεις οι οποίες με έχουν εξουσιοδοτήσει να ηγηθώ της προσπάθειας για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία μίας μεγάλης προοδευτικής κυβερνητικής παράταξης με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.

Είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω με τη μαχητικότητα και πάνω από όλα με τις αξίες της Αριστεράς. Για μια κυβέρνηση της Σύγχρονης Αριστεράς - ένας όρος που έχει απήχηση σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με γνώμονα τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και το περιβάλλον.

Είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω σε μια νέα πορεία εξωστρέφειας, με έναν σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ των μελών, της κοινωνίας, των πολιτών.

Η σημερινή ημέρα είναι μόνο η αρχή. Και σε αυτήν τη νέα πορεία εισηγούμαι μια νέα σύνθεση για το Προεδρείο της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης, η οποία πιστεύω θα ενισχύσει την αποδοτικότητά μας ως Ομάδα αλλά και τη δύναμη πυρός μας.

Προτείνω λοιπόν την θέση του Επικεφαλής της Κοινοβουλετικής μας Ομάδας να αναλάβει ο Νίκος Παππάς.

Προτείνω τον Νίκο για δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, επειδή ο Νίκος είναι έγκριτος οικονομολόγος με διδακτορικό στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Strathclyde στην Σκωτία. Μάλιστα την διατριβή του την έκανε στις μικροοικονομικές επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Επίσης ο Νίκος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο για τέσσερα χρόνια.

Την Οικονομία μας δεν την εκχωρούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αποτύχει στον ιδιωτικό τομέα, ή στον Κωστή Χατζηδάκη, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Τα ολέθρια αποτελέσματά τους είναι πλέον ορατά ακόμα και στους υποστηρικτές τους.

Έχουμε την εμπειρία και τη γνώση να απευθυνθούμε στο αληθινό πεδίο της οικονομίας: Του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Του ελεύθερου επαγγελματία. Του αγρότη. Του μισθωτού που πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια. Την οικονομία της έρευνας και της καινοτομίας.

Δεύτερον, επειδή ο Νίκος είναι ένας πολιτικός με στέρεες πολιτικές βάσεις, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί από το σύστημα από το οποίο έφερε μεγάλα έσοδα στα ταμεία του Κράτους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χτυπηθεί όσο κανένα άλλο κόμμα για αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, μαζί με λίστες Πέτσα και κουρέματα σε δάνεια, έχει χτίσει έναν μηχανισμό που ειδικεύεται στη δολοφονία χαρακτήρα. Κάτι που επιχειρούν λυσσαλέα να πετύχουν με μένα και φυσικά κάτι που έχει βιώσει και ο Νίκος.

Χωρίς υπεκφυγές λοιπόν, στέκομαι στο πλευρό του απέναντι σε αυτό το σάπιο σύστημα. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να κερδίσουν. Ούτε πρόκειται να βγούμε ποτέ να δηλώσουμε τη μεταμέλειά μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Σωκράτη Φάμελλο για την άψογη συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους 11 μήνες. Σε μια δυσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εκπροσώπησε επάξια τον ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Βουλής απέναντι στη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Έχω ζητήσει από τον Σωκράτη να με βοηθήσει στη σύνθεση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να είναι ενεργός για το καλό της κοινωνίας μας.

Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας παραμένει η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτόν τον ρόλο έχει δουλέψει με αστείρευτες αντοχές, και την ευχαριστώ για την καθοριστική της συμβολή.

Διευθυντής της Κ.Ο παραμένει ο Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος κι αυτός από την πλευρά του δουλεύει καθημερινώς σκληρά για την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.

Για τις θέσεις των τριών Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων προτείνω τον Γιώργο Γαβρήλο, τον Γιάννη Σαρακιώτη και τη Νίνα Κασιμάτη.

Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο προτείνω τον Βασίλη Κόκκαλη και συντονίστρια ΕΠΕΚΕ τη Γιώτα Πούλου. Αναπληρώτρια συντονίστρια ΕΠΕΚΕ παραμένει η Ραλλία Χρηστίδου.

Ευχαριστώ ολόψυχα τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον Διονύση Καλαματιανό για το έργο τους από τον περασμένο Οκτώβριο. Βασίζομαι πάνω τους για την μέγιστη κοινοβουλευτική αποδοτικότητα.

Όταν μου απέδιδαν κάποιοι ότι είμαι αχυράνθρωπος του ενός ή του άλλου, σας έλεγα «δεν έχω ομάδες». Σας το έχω αποδείξει πλέον. Έχω ΜΙΑ ομάδα. Τον ΣΥΡΙΖΑ και τον λαό του που αγωνιά.

Όπως ισχύει ότι δεν με φύτεψε κανείς. Ότι δεν εκπροσωπώ κανένα συμφέρον. Ότι είμαι εδώ για να μείνω.

Αγαπητές Βουλεύτριες, Αγαπητοί Βουλευτές,

Όπως έχω πει σε όλες τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, είναι απαράδεκτο να γίνονται διαρροές και δη εν ώρα συνεδρίασης. Προφανώς αυτές οι διαρροές, είτε κειμένων είτε λεγομένων, οι οποίες είναι όλες αντικαταστατικές, δεν γίνονται καλόβουλα.

Όπως δεν πρόκειται για πολιτική άποψη το να καλείς στην τηλεόραση τον Πρόεδρο του κόμματος να παραιτηθεί, ενάντια στη βούληση των οργάνων και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Μπορεί η Επιτροπή Δεοντολογίας να ακολουθεί τη διαδικασία της, αλλά είναι προφανές ότι στελέχη που εκφράζονται έτσι επιλέγουν συνειδητά να θέσουν τον εαυτό τους εκτός κόμματος. Ας αφήσουν τους υπόλοιπους να πάμε μπροστά.

Είναι λογικό να υπάρχουν εντάσεις και τριβές πριν αλλάξουν όλα στο επικείμενο καταστατικό συνέδριο. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΑ.

Είμαι όμως αποφασισμένος: το κόμμα θα απωλέσει τάσεις και φράξιες και θα δώσει δύναμη και φωνή στη βάση.

Με μια νέα δομή που θα φέρει γείωση και οργανωτικό ιστό στην κοινωνία των πολιτών, που με τη σειρά της θα κάνει την επανεκλογή σας πολύ πιο εύκολη από ότι στο παρελθόν. Θα έχετε στο πλευρό σας το πιο σύγχρονο κομμα στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη.

Η βάση με εξέλεξε πριν από 11 μήνες για τριετή θητεία. Η αμφισβήτηση της ηγεσίας μου άρχισε από την πρώτη εβδομάδα. Εκδηλώθηκε στην ανούσια διπλή διάσπαση. Εκδηλώθηκε πάλι με την αμφισβήτησή μου στο συνέδριο του κόμματος. Εκδηλώθηκε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές με ατζέντα για συγκολλήσεις με αλλά κόμματα και άλλες ηγεσίες. Εκδηλώνεται τώρα με πρόσχημα τη βιωσιμότητα των κομματικών μέσων από εκείνους που γνωρίζουν ότι δεν ήταν βιώσιμα ούτε με τη διπλάσια χρηματοδότηση.

Συν προσωπικές ατζέντες και σενάρια μομφής, την ώρα που εξορθολογίζουμε το κομμα και ανανεωνόμαστε, την ώρα που έχουμε αποκαλύψει το εφιαλτικό για την κοινωνία αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Όχι, δεν πρόκειται να αφήσω ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ να ρευστοποιηθεί.

Δεν θα αφήσω ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ να συμβιβαστεί.

Και δεν θα αφήσω ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ να μείνει πίσω.

Προσωπικά, είμαι έτοιμος να δώσω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. Πανέτοιμος.

Και προσκαλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν αξιοκρατία, που θέλουν μια σύγχρονη Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, να γραφτούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και συστρατευθούν σε αυτήν την πορεία, τον δύσβατο αλλά τίμιο δρόμο.

Πανέτοιμος λοιπόν - για όλα.

Και προσκαλώ εσάς, τους βουλευτές μας, να ειστε ισότιμοι συνοδοιπόροι στο πλευρό μου. Να δείξετε έμπρακτα πως η ΚΟ μας είναι αρραγής. Ότι βάζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, και το κάνουμε με το έργο μας στη Βουλή πρώτα από όλα.

Ότι στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων ως η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.

Θα ήθελα πολύ να ήμουν μαζί σας σήμερα στην Αθήνα. Προφανως δεν μπορούσα να προβλέψω τις εξελίξεις πριν από 10 μήνες, όταν κανονίστηκαν οι λεπτομέρειες μιας σημαντικής προσωπικής στιγμής για μένα - και μόνο προσωπικής.

Θέτω την εισήγησή μου στην κρίση σας, την οποία θα σεβαστώ απόλυτα όπως πάντα. Γιατί εγώ είμαι στρατιώτης - τίποτα άλλο.

Ας δείξουμε ότι είμαστε όλοι μια ομάδα. Αυτό ζητάει η κοινωνία από μας.

Και η κοινωνία θα περπατήσει μαζί μας όταν δει ότι την ακούμε».

Δευτερολογία Κασσελάκη

«Πρέπει να προχωρήσουμε στον ανασχηματισμό για να συνεργαστούμε καλύτερα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και σας ζήτω να υπερψηφίσετε την πρόταση» ανέφερε, κατά τη δευτερολογία του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ακόμη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξήγησε πως θεωρεί ότι δεν γίνεται να πάμε σε αναβολή της πρότασης, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παππάς πριν την ψηφοφορία

«Δεσμεύομαι ότι εφόσον εκλεγώ πρόεδρος της ΚΟ, όταν θα έρθει η στιγμή να αντικατασταθώ δεν θα δημιουργήσω καμία κρίση στο κόμμα μου», είπε ο κος Παππάς.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

Δέκα-επτά «ναι» έλαβε η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη να τοποθετηθεί ο Νίκος Παπάς ως επικεφαλής της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ έναντι 12 «όχι» και 4 «παρών».

«Ναι» ψήφισαν:

Έλενα Άκριτα, Ευάγγελος Αποστολάκης, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Καλλιόπη Βεττα, Γιώργος Γαβρήλος, Ρένα Δούρου, Ράνια Θρασκιά, Νίνα Κασιμάτη, Βασίλης Κόκκαλης, Κυριακή Μάλαμα, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Νίκος Παππάς, Γιώτα Πούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Θεοδώρα Τζάκρη, Ραλία Χρηστίδου.

«Όχι» ψήφισαν:

Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Γιαννούλης, Διονύσης Καλαματιανός, Συμεών Κεδικογλου, Μαρίνα Κοντοτόλη, Αθηνά Λινού, Κώστας Μπάρκας, Κατερινά Νοτοπούλου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Σωκράτης Φάμελλος



«Παρών» ψήφισαν:

Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος

Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Παπαηλιού

Το σύνολο των ψήφων ήταν 33 ενώ απουσίαζε ο κος Τσιόρας.

«Πρόεδρος χωρίς πλειοψηφία στην Κ.Ο. ο Κασσελάκης. Έχει 17 από 35 βουλευτές», σημείωσαν οι «87» χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.