Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα αιτήματα των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων

Τα ζητήματα που τους απασχολούν έθεσαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε μαζί τους στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης έθεσε το θέμα της αισχροκέρδειας και πρότεινε να υπάρξει και συμμετοχή των πολιτών στην όλη προσπάθεια με μποικοτάζ εναντίον προϊόντων.

Αναφέρθηκε ακόμα στο τεκμαρτό εισόδημα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, το εμπόριο έχει κέρδη και ζημιές και περιμένει την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη κατά την ομιλία στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μανδρίνος ζήτησε να βελτιωθεί η κατάσταση στις πύλες εισόδου στη Βόρεια Ελλάδα και να συνθεθεί το γρηγορότερο δυνατό ο σταθμός Μίκρας του Μετρό με το αεροδρόμιο "Μακεδονία".

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ζήτησε μια μεγάλη συγγνώμη για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στη Χαλκιδική (θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ, πνιγμός 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης κ.α.). Επισήμανε ότι ενδεχομένως ένας από τους λόγους που συμβαίνουν αυτά είναι και οι ελλείψεις που υπάρχουν σε υπηρεσίες στη Χαλκιδική, επειδή λόγω της γειτνίασης με τη Θεσσαλονίκη υπάλληλοι αξιοποιούν την κινητικότητα για να υπηρετήσουν σε μεγάλο αστικό κέντρο. Γι αυτό τόνισε την ανάγκη οι υπηρεσίες να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει.

Εθεσε, επίσης, το πρόβλημα του νερού στη Χαλκιδική που, όπως είπε, λόγω και της κλιματικής κρίσης έχει γίνει πιο έντονο και για τον τουρισμό και για τις επιχειρήσεις, όπως αυτές που έχουν ως αντικείμενο τη μεταποίηση της ελιάς.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Καπνοπώλης τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με σταθερό φορολογικό καθεστώς, της ενίσχυσης της εξωστρέφειας, της έμφασης στην κυκλική οικονομία, αλλά και της δημιουργίας ειδικών κινήτρων για τη μεταποίηση και κυρίως για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

«Εχουμε μπροστά μας έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, σε συνθήκες υψηλού δομικού πληθωρισμού, νομισματικής και δημοσιονομικής σύσφιγξης. Από την πλευρά τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σε κατάσταση εγρήγορσης μαχόμενες ενάντια σε διαχρονικά, αλλά και νέα προβλήματα, όπως είναι η αύξηση του κόστους, η συσσώρευση υποχρεώσεων εξαιτίας των διαδοχικών κρίσεων, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και οι περιφερειακές ανισότητες, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η έλλειψη επενδυτικών εργαλείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους», είπε ο κ. Καπνοπώλης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων νομού Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μουτσογιάννης είπε ότι τα τελευταία 14 χρόνια αποτέλεσαν περίοδο τεράστιας δοκιμασίας για την επιχειρηματικότητα και διατύπωσε τα ακόλουθα αιτήματα:

-Πλήρης κατάργηση του άδικου μέτρου τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών.

-Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

-Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

-Αύξηση των δόσεων του φόρου εισοδήματος σε 12 από 8 που είναι σήμερα.

-Να επανέλθουν ή να ψηφιστούν άμεσα ρυθμίσεις οφειλών προς Ασφαλιστικά Ταμεία και Εφορίες σε τουλάχιστον 120 δόσεις χωρίς τις απαγορευτικές ή περιοριστικές προϋποθέσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταξη επαγγελματιών.

-Να δοθεί κρατική επιδότηση για τις ανατιμήσεις του ρεύματος, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.

-Νομοθετική παρέμβαση για να απαγορευθούν οι διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επαγγελματίες εξαιτίας οφειλών της περιόδου της ενεργειακής κρίσης.

-Να προστατευθεί η επαγγελματική στέγη με παράταση δύο ετών για όσα συμβόλαια λήγουν φέτος.

Ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Φείδας κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο σημειώνει ότι αυτή την περίοδο το ΑΠΘ επενδύει σε τρεις τομείς: στην έρευνα και καινοτομία, στη διεθνοποίηση των σπουδών και της έρευνας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σχετικά με τη λειτουργία του ΑΠΘ διατυπώνει τα εξής αιτήματα:

- Οικονομική ενίσχυση ΑΕΙ για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών με

σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης.

- Ενίσχυση με στελεχιακό δυναμικό σε όλα τα επίπεδα και ειδικά του ΑΠΘ, σε

διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

- Βελτίωση των κτιριακών υποδομών και περαιτέρω ανάπτυξής τους

Σημειώνει ότι αναπτυξιακό μακρόπνοο στόχο αποτελεί η χωρική ανάπτυξη του ΑΠΘ σε ιδιόκτητες εκτάσεις, καθώς πλέον ασφυκτιεί στα 470 στρέμματα της κεντρικής πανεπιστημιούπολης μέσα στην πόλη και χρειάζεται τη βοήθεια της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την αναζήτηση του χρηματοδοτικού μέσου για την

υλοποίηση αυτού του οράματος.

Σε υπόμνημα που κατέθεσε το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου διατυπώνει τα εξής αιτήματα:

1. Εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξειδικευμένης γεωτεχνικής έρευνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

2. Εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών και κατασκευής γεωτεχνικών / τεχνικών έργων για την εξοικονόμηση νερού και για την προστασία από τις πλημμύρες.

3. Ανασύσταση των Γεωργικών Εφαρμογών, ώστε να διαχυθεί στους Έλληνες αγρότες έγκαιρα, βιωματικά και αποτελεσματικά η γνώση των απαιτούμενων προσαρμογών των καλλιεργειών / εκτροφών στις νέες συνθήκες.

4. Ανασύσταση των Δασικών Υπηρεσιών με καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και επαναλειτουργία μίας οργανικής μονάδας Υδρονομικών (τεχνικών και φυτοτεχνικών) και Αντιπλημμυρικών έργων & Δασικής Υδρολογίας.

5. Στελέχωση και χρηματοδότηση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

