Την ημερομηνία που θα παραδοθεί το Μετρό της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην εκδήλωση με θέμα: «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη / Παρουσίαση Ψηφιακής Πλατφόρμας erga.gov.gr».

Όπως αποκάλυψε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στο κοινό στις 30 Νοεμβρίου του 2024.

«Μετά από πολλά εγκαίνια που δεν ήταν εγκαίνια ανακοινώνω ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στους πολίτες στις 30 Νοεμβρίου 2024. Δεν θα εγκαινιαστεί, αλλά θα παραδοθεί την 30η Νοεμβρίου. Σε 95 μέρες από τώρα. Οπότε το ρολόι δουλεύει αντίστροφα. Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα για μια μεγάλη γιορτή».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει και ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει πραγματοποιήσει τόσα έργα υποδομής στην πόλη.

«Αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και τα έργα το αποδεικνύουν» είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει σύντομα το πιο σύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο.

«Έχει δίκιο ο υπουργός Υγείας να λέει ότι η Θεσσαλονίκη εντός της επόμενης τετραετίας θα έχει το πιο σύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο και το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στη χώρα, σε συνδυασμό με σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε όλες τις κτιριακές μας υποδομές, σε τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε Κέντρα Υγείας. Ουδέποτε είχαμε ένα τέτοιο σχέδιο ανάταξης των υποδομών του ΕΣΥ, όπως αυτό το οποίο υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Και επειδή πολλά από αυτά τα έργα είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν και πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά θα δουν μια σημαντικότατη αλλαγή στις υποδομές των υφιστάμενων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο FlyOver λέγοντας ότι ο στόχος είναι να παραδοθεί την Άνοιξη του 2027, πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Άκης Σκέρτσος, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Λίνα Μενδώνη.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός, πλαισιωμένος από αρμόδιους υπουργούς, θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ακούσει τα αιτήματα τους, ενόψει της ομιλίας που θα κάνει στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Το πρωί σήμερα, ο πρωθυπουργός έφτασε στο ΥΜΑΘ στο πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ενόψει και της 88ης ΔΕΘ. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Στη συνέχεια μετέβησαν στην αίθουσα συσκέψεων, όπου τους περίμεναν βουλευτές της ΝΔ από την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας erga.gov.gr. Πρόκειται για μία πλατφόρμα η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι «ένα τολμηρό βήμα διαφάνειας και λογοδοσίας», καθώς μέσω αυτής θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – σε όλα τους τα στάδια και σε πραγματικό χρόνο, με συνέπεια να αυξάνεται η λογοδοσία προς τους πολίτες και η διαφάνεια, ενώ θα αποτυπώνεται και ο στόχος της διπλής σύγκλισης – της σύγκλισης δηλαδή της Ελλάδας με την Ευρώπη και της Περιφέρειας με την Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.