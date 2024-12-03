Συνάντηση Μητσοτάκη- Στάρμερ: Όλα τα θέματα που τέθηκαν «επί τάπητος»

Έμφαση στη διμερή θέματα στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας Ελλάδας και Βρετανίας, δόθηκε κατά τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κιρ Στάρμερ, κατά τη συνάντησή τους στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με πηγές, πιο προχωρημένες ήταν οι συμφωνίες για συνεργασίες σε ναυτιλία και τουρισμό.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ιδιαίτερη ενδιαφέρον έδειξε η Βρετανία γύρω από το πως έχει χειριστεί το θέμα η Ελλάδα ενώ συζητήθηκε η ανάγκη πάταξης των συμμοριών διακίνησης ανθρώπων και μικρών σκαφών.

Μάλιστα ο Στάρμερ φαίνεται να έκανε αναφορά στην πρόσφατη σύλληψη του Τούρκου διακινητή στη Χίο.

Όσον αφορά τον Πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και το Μεσανατολικό, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για στήριξη του Κιέβου και εκεχειρία στη Γάζα.

Σε σχέση με τον συντονισμό στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Βρετανία ενδιαφέρεται για όλους τους άξονες που έχει θέσει η Ελλάδα (έξι προτεραιότητες) ως μη μόνιμο μέλος, τόσο αναφορικά με την προστασία παιδιών και γυναικών σε πολέμους όσο και μέχρι τη μέχρι κλιματική αλλαγή.

Τέλος αναφορικά με το Κυπριακό, η Βρετανία έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει σε διευρυμένη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ, οι πληροφορίες αναφέρουν, με τον Υφυπουργό Ευρώπης Στίβεν Ντάουτι.

