Σωκράτης Φάμελλος: Όχι σε μονοκομματική επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

«Όχι σε μονοκομματική επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας» είπε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο 4ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση για το αν θα στηρίξει την πρόταση της Νέας Αριστεράς για τον Χρήστο Ράμμο ο κ. Φάμελλος απάντησε: «Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω θεσμικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα τοποθετηθεί για το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά νομίζω θα ήταν λάθος πριν συνεδριάσει έστω για πρώτη φορά η Πολιτική Γραμματεία να πω κάτι δημόσια εγώ. Όμως: θα βάλω κάποιες προτάσεις. Η συζήτηση αυτή δεν πρέπει να γίνει με δημόσιους όρους, αλλά με θεσμικούς.

Γιατί πρέπει η πρόταση και η συζήτηση να καταλήξει σε μια πολύ καλή πρόταση υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεύτερον, δεν συμφωνώ με μια τελική κατάληξη - αν τυχόν φτάσουμε εκεί, το λέω εκ των προτέρων - μιας μονοκομματικής επιλογής.

Πάντα η επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις προβλέψεις του προηγούμενου Συντάγματος, έδινε μια εντολή σε εμάς να έχουμε σύνθεση, να έχουμε μια συναίνεση. Μην αξιοποιηθεί το 151 της νέας συνταγματικής πρόβλεψης για μια μονοκομματική επιλογή. Και το πρόσωπο και η επιλογή του Προέδρου Δημοκρατίας πρέπει να εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συντάγματος. Πρέπει να αντιστοιχεί δηλαδή σε αυτό που είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Θα μου πείτε, λες κάτι το οποίο είναι δεδομένο; Ναι, αλλά έλα που το τελευταίο διάστημα ανησυχούμε ιδιαίτερα γι' αυτά τα στοιχεία του κράτους δικαίου και του Συντάγματος. Αλλά δεν αφορά πρόσωπα, υποψηφιότητες, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω».

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε το προσκλητήριο προς τους απογοητευμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαι ξεκάθαρος. Εγώ ζητώ σε όσους απογοητεύτηκαν, αποστρατεύτηκαν, και με λάθη που έγιναν - και δεν θα κάτσω να κάνω μετρητή λάθους - να επιστρέψουν και να ξαναχτίσουμε το κόμμα μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μιλάω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

