Βουλή:  Σκληρή σύγκρουση Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Περαιτέρω μείωση των προμηθειών, ενίσχυση της ρευστότητας και πιο ενεργή συμβολή εκ μέρους των τραπεζών για την αντιμετώπιση του μεγάλου στεγαστικού προβλήματος θα περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση για τις τράπεζες, όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Απορρίπτοντας την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την φορολόγησή τους, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση θα προχωρήσει όχι με λαϊκίστικες λύσεις αλλά με λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά προβλήματα και θα αντανακλούν στις ανάγκες των πολιτών και πελατών των τραπεζών».

Προηγήθηκε η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες αλλά και την golden visa, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώνει από το βήμα πως «σκοπός μας είναι να πιέσουμε τις τράπεζες να αλλάξουν πολιτική, την ώρα που η κυβέρνηση κάνει τον Πόντιο Πιλάτο σε όλα τα ολιγοπώλια». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση «λαϊκίστικα και επικοινωνιακά μπαλώματα», τονίζοντας ότι: «Το ΠΑΣΟΚ, λέει ως εδώ με αυτές τις πρακτικές, με πράξεις, με θεσμική στάση και όχι επικοινωνιακά σόου». «Μετά το 2019 το φάρμακο έγινε φαρμάκι. Δεν υπάρχει προσφορά κατοικιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ενοίκια», πρόσθεσε αναφερόμενος στη δεύτερη τροπολογία για την περιορισμό της golden visa.

«Νομίζω ότι πήρατε το manual του λαϊκισμού και προσπαθήσατε να εφαρμόσετε ορισμένες βασικές οδηγίες. Εκμεταλλευόμενοι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ετών, καταλήγετε στο κλασσικό, φορολογείστε βαριά τις τράπεζες», ανταπάντησε παίρνοντας το λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για εμμονή που το οδήγησε να χάσει το μέτρο, αναφορικά με την τροπολογία για την golden visa.

«Ο καθένας κρίνεται από το αποτύπωμα της πολιτικής του. Tο αποτύπωμα της πολιτικής σας το 2009 ήταν η χώρα στα όρια της χρεωκοπίας και 2024 το αποτύπωμα είναι ότι ο λαός που κυβερνάτε έχει την 2η μικρότερη αγοραστική δύναμη στους 27», ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να ανταποδώσουν στον λαό τις θυσίες που έκανε για να τις σώσει. «Αυτή η στάση του μηδενισμού, ε με συγχωρείτε δεν είναι αντιπολίτευση. Ξεπερνάει κάθε όριο. Καταλαβαίνω την ανάγκη σας, αλλά η τύχη δεν θα σας βοηθά πάντα πρέπει να βοηθήσετε και εσείς τον εαυτό σας, θυμίζετε συνεχώς τη σκιά του παλιού σας εαυτού», σχολίασε δηκτικά ο Υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

