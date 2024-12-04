Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: Θα φύγουν κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ - Μας έδιωξαν με τις κλωτσιές

Σίγουρη πως το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη θα συστήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα εμφανίστηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Είναι θέμα χρόνου η δημιουργία ΚΟ και εκτιμώ πριν το τέλος του χρόνου ότι το Κίνημα Δημοκρατίας θα έχει κοινοβουλευτική έκφραση μέσα στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά ενώ προέβλεψε πως θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Και άλλοι θα έρθουν και αυτοί που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί», συνέχισε. «(Δεν το έχουν κάνει ακόμα) γιατί έχουν τους δικούς τους λόγους. Αυτό είναι θέμα συνειδησιακό», τόνισε.

Για τις δημοσκοπήσεις -που εμφανίζουν το κόμμα Κασσελάκη πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ-, η κυρία Τζάκρη ανέφερε πως «είναι εξαιρετικά καλή η καταγραφή για ένα κόμμα που μετράει μερικές μέρες», ενώ παρουσίασε και τα σχέδια του κόμματος στη συνέχεια.

Αναφερόμενη στον ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα συνέβησαν μέχρι την οριστική ρήξη, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «αυτό που συνέβη είναι αποτέλεσμα μηχανοραφίας. Μετά από όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός πως υπονόμευσαν και έδιωξαν έναν εκλεγμένο πρόεδρο, είναι και όλα όσα έγιναν πριν και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου», και σχολίασε «τη Νέα Αριστερά δεν την έδιωξαν, όπως έδιωξαν εμάς. Εμάς μας έδιωξαν και μάλιστα με τις κλωτσιές. Τη Νέα Αριστερά τους παρακαλούσαμε να μείνουν. Η Νέα Αριστερά ουδέποτε ισχυρίστηκε πως είναι πλειοψηφία στο κόμμα, ήξερε πάρα πολύ καλά πως είναι μειοψηφία».

«Το ότι οι έδρες ανήκουν στα κόμματα, εγώ δεν το υπερασπίστηκα ποτέ», σχολίασε επίσης.



Πηγή: skai.gr

