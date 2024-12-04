Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Η συναίνεση είναι ένα τανγκό που αφορά δύο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η συναίνεση είναι ένα ταγκό που αφορά δύο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας με δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι έγινε μια παραγωγική συζήτηση και πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάγιες προτάσεις για τους θεσμούς και την ακρίβεια.

Εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την ενιαία αρχή καταναλωτών και την εθνική επιτροπή για το δημογραφικό.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε: «Έθεσα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης για αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την τριετία μεταξύ αφυπηρέτησης δικαστών. Η συναίνεση είναι ένα ταγκό που αφορά δυο. Είμαστε μια αξιόπιστη και παραγωγική αντιπολίτευση. Παραγωγικά ναι, να υπάρχει πεδίο συναίνεσης, με βήματα και από δύο πλευρές. Χωρίς τοξικότητα».

Πηγή: skai.gr

