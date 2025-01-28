Συνάντηση στο Παρίσι με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας και πρόεδρο του MoDem (Mouvement Démocrate), Φρανσουά Μπαϊρού, είχε σήμερα το απόγευμα ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η μόνη χώρα που μπορεί να μας στηρίξει στην Ευρώπη απέναντι στην επιζήμια συμφωνία Mercosur που "πλασάρουν" ο Κ. Μητσοτάκης και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που θα καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, είναι η Γαλλία. Σήμερα θα συναντηθώ με τον Γάλλο πρωθυπουργό κ. Μπαϊρού στο Παρίσι και είναι τιμή μου που είμαι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που συναντά. Χτίζοντας συμμαχίες μπορείς να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της χώρας σου. Έχω συζητήσεις με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες που έχουν στηρίξει το ζήτημα της ανάδειξης του εγκλήματος των Τεμπών.», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η μόνη χώρα που μπορεί να μας στηρίξει στην Ευρώπη απέναντι στην επιζήμια συμφωνία Mercosur που "πλασάρουν" ο Κ. Μητσοτάκης και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που θα καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, είναι η Γαλλία. Σήμερα θα συναντηθώ με τον Γάλλο πρωθυπουργό κ. Μπαϊρού… pic.twitter.com/rX1RQ656x2 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.