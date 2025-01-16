Λογαριασμός
Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές δεν θα στηρίξουν την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού

Την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης υπέβαλε η Ανυπότακτη Γαλλία, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, με τη στήριξη των κομμουνιστών και των οικολόγων

Μπαϊρού

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν θα στηρίξει την πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε ο ηγέτης του, Ολιβιέ Φορ γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα επιβιώσει, ξεπερνώντας αυτόν τον σκόπελο.

Η ψηφοφορία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση θα αρχίσει αργότερα σήμερα το απόγευμα. Η πρόταση αναμενόταν ήδη να απορριφθεί, έστω και οριακά, αφού ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα την στηρίξει. Υπήρχε όμως ένα ερωτηματικό για τη στάση των Σοσιαλιστών και ο Μπαϊρού ήθελε να αποφύγει την πιθανότητα να εξαρτάται η κυβέρνησή του από τον Εθνικό Συναγερμό.

Ο Μπαϊρού θα έχει επομένως στη διάθεσή του περισσότερο χρόνο για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025, ο οποίος οδήγησε στην πτώση του προκατόχου του, του Μισέλ Μπαρνιέ.

Την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης υπέβαλε η Ανυπότακτη Γαλλία, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, με τη στήριξη των κομμουνιστών και των οικολόγων.

«Η επιλογή που έχουμε μπροστά μας, σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας (…) είναι μεταξύ της αέναης εσωτερικής σύγκρουσης και της προσπάθειας εξεύρεσης μιας οδού που οδηγεί στον διάλογο, τον συμβιβασμό, τη διαπραγμάτευση» είπε στην ομιλία του ο Μπαϊρού.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα παραμένει στην αντιπολίτευση αλλά «είναι ανοιχτό σε συμβιβαστικές προτάσεις», είπε ο Φορ, δηλώνοντας παράλληλα ότι η καταψήφιση της κυβέρνησης είναι «πιθανή ανά πάσα στιγμή».

