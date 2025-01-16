Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές δεν θα στηρίξουν την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν θα στηρίξει την πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε ο ηγέτης του, Ολιβιέ Φορ γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα επιβιώσει, ξεπερνώντας αυτόν τον σκόπελο.

Η ψηφοφορία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση θα αρχίσει αργότερα σήμερα το απόγευμα. Η πρόταση αναμενόταν ήδη να απορριφθεί, έστω και οριακά, αφού ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα την στηρίξει. Υπήρχε όμως ένα ερωτηματικό για τη στάση των Σοσιαλιστών και ο Μπαϊρού ήθελε να αποφύγει την πιθανότητα να εξαρτάται η κυβέρνησή του από τον Εθνικό Συναγερμό.

Ο Μπαϊρού θα έχει επομένως στη διάθεσή του περισσότερο χρόνο για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025, ο οποίος οδήγησε στην πτώση του προκατόχου του, του Μισέλ Μπαρνιέ.

Την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης υπέβαλε η Ανυπότακτη Γαλλία, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, με τη στήριξη των κομμουνιστών και των οικολόγων.

«Η επιλογή που έχουμε μπροστά μας, σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας (…) είναι μεταξύ της αέναης εσωτερικής σύγκρουσης και της προσπάθειας εξεύρεσης μιας οδού που οδηγεί στον διάλογο, τον συμβιβασμό, τη διαπραγμάτευση» είπε στην ομιλία του ο Μπαϊρού.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα παραμένει στην αντιπολίτευση αλλά «είναι ανοιχτό σε συμβιβαστικές προτάσεις», είπε ο Φορ, δηλώνοντας παράλληλα ότι η καταψήφιση της κυβέρνησης είναι «πιθανή ανά πάσα στιγμή».

Πηγή: skai.gr

