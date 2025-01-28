Γεραπετρίτης: Δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική αυτονομία στην Ευρώπη χωρίς ενεργειακή ασφάλεια

Δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική αυτονομία στην Ευρώπη χωρίς ενεργειακή ασφάλεια, επισήμανε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της συνάντησής του με τη Λετονή ομόλογό του, Μπάιμπα Μπράζε στη Ρίγα.

"Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού την ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση στη Μέση Ανατολή" τόνισε ακόμα ο κ. Γεραπετρίτης.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη αναλυτικά

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είναι εξαιρετική τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα στη Ρίγα, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στην ιστορική αυτή πόλη. Αλλά πάνω απ’ όλα πρόκειται για μία επίσκεψη σε μία φιλική χώρα και σε μία φίλη Υπουργό Εξωτερικών, η οποία διαθέτει διεθνές διπλωματικό αποτύπωμα. Και θα ήθελα να αναφέρω ρητά πόσο εκτιμώ τον συντονισμό μας στα διεθνή φορά.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των χωρών μας. Παρόλα αυτά, νομίζω πως έχουμε κοινά, όσον αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε κοινές προκλήσεις ασφαλείας, υβριδικές απειλές, μετανάστευση, κλιματική κρίση. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ μας.

Και για αυτό αποφασίσαμε με την φίλη και ομόλογό μου να αναπτύξουμε πραγματικά μία κοινή κατανόηση, να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Είμαστε ομονοούντα κράτη σε πολλές πτυχές, τόσο στα διμερή, όσο και στα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού την ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχεδόν το ένα τέταρτο ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιας μορφής σύγκρουση και ένταση. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να αποκαταστήσουμε την ειρήνη και την ευημερία.

Η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, απηχεί και τη φωνή της Λετονίας στα Ηνωμένα Έθνη. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία για την υποψηφιότητά σας το επόμενο έτος. Ευχαριστώ πολύ Μπάιμπα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συζητήσατε για την ενεργειακή ασφάλεια. Ποιο είναι το μήνυμά σας για την Ευρώπη;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Κινούμαστε προς τη γεωπολιτική Ευρώπη, προς τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτονομία στην Ευρώπη χωρίς ενεργειακή ασφάλεια. Είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας να αναπτύξουμε μεθόδους ενεργειακής διαφοροποίησης. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αναπτύξει πολλά νέα εργαλεία. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να δρα ενωμένη προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη χωρίς ενεργειακή ασφάλεια. Και αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε την ενεργειακή μας διαφοροποίηση, αλλά και την πράσινη ενέργεια σε όλη την Ευρώπη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση σχετικά με την αναθεώρηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον ΟΗΕ και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Η αλήθεια είναι πως η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας οικοδομήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη βάση της αρνησικυρίας. Και αυτή η αρνησικυρία παρέχεται στις ισχυρές χώρες. Νομίζω πως είναι καιρός να επανεξετάσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα Ηνωμένα Έθνη, όπως και τη σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Νομίζω πως έχει αποδειχθεί τα τελευταία τρία χρόνια πως μείζονες αποφάσεις, ουσιώδεις αποφάσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν μπορούν να ληφθούν εξαιτίας των δικαιωμάτων αρνησικυρίας. Επομένως, νομίζω πως είναι καιρός να επανεξετάσουμε τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Και πιστεύω πως θα είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς τα επόμενα δύο έτη και κατά την Προεδρία μας, τον Μάιο 2025, να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για έναν πιο αποτελεσματικό, αλλά και έναν βασισμένο σε κανόνες κόσμο, μέσω ενός νέου συστήματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τα Ηνωμένα Έθνη.

