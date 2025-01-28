Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνάντηση Βαρθλομαίου με Αλέξη Τσίπρα στο Στρασβούργο

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε χτες, Δευτέρα, στο Στρασβούργο, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε τον σεβασμό του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη σημασία των πρωτοβουλιών του κ.κ. Βαρθολομαίου για την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, από την πλευρά του, εξέφρασε τη χαρά του για την επανασυνάντησή του με τον πρώηην πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς τους είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, όπως σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Επεσήμαναν δε, αμφότεροι, την ανάγκη προστασίας των μειονοτήτων και των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνοδευόταν από τον διπλωματικό σύμβουλό του Ευάγγελο Καλπαδάκη, ενώ από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρέστησαν ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και ο Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετέβη στο Στρασβούργο, όπου απηύθυνε ομιλία στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

