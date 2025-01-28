Υπερψηφίστηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία (86.5%) η έκθεση της Ντόρας Μπακογιάννη για την ανανέωση του διεθνούς συστήματος, από την ολομέλεια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πρώην υπουργός ανέδειξε τη σημασία της ριζοσπαστικής ενοποίησης της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών.

Στην ομιλία της, η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι: «Η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και αλληλεγγύη για να διασφαλίσει την επιβίωση και την παγκόσμια θέση της» υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία, με πιέσεις τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση.

«Η στρατηγική "διαίρει και βασίλευε" παραμένει όπλο των μεγάλων δυνάμεων που φοβούνται μια ενωμένη Ευρώπη» ανέφερε.

Επίσης, η κ. Μπακογιάννη ανέδειξε και τα λάθη που διέπραξαν οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις των ευρωπαϊκών χωρών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυτοκριτική και αλλαγή πορείας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αποτυχία εξήγησης των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών με αποτέλεσμα οι πολίτες να νιώσουν αποξενωμένοι από τις εξελίξεις, την παραμέληση των τοπικών κοινοτήτων, που επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος και τις πιο σοβαρές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και την υπερβολική έμφαση στα οικονομικά δεδομένα, σε βάρος της κατανόησης και της αντιμετώπισης των ανησυχιών των πολιτών.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη και περιεκτική πολιτική προσέγγιση, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή ηγεσία.

"Οι Ευρωπαίοι πολίτες στρέφουν το βλέμμα τους σε εμάς, ζητώντας λύσεις. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι λιγότερη δημοκρατία, αλλά καλύτερη δημοκρατία," είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

