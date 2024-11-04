Συνάντηση Ιερωνύμου με Φρέντη Μπελέρη

Τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντη Μπελέρης, ο οποίος κατά δήλωσή του μετά τη συνάντηση τόνισε ότι επισκέφθηκε τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας προκειμένου να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική υποστήριξη της Εκκλησίας στον βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, καθώς και «για την αμέριστη υποστήριξή του όταν ήμουν φυλακισμένος στις φυλακές του Ράμα και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ ότι όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δέχθηκε τον γιο μου και έδωσε την ευλογία του, ώστε να πάει η υποψηφιότητα πολύ καλά».

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί οι προσπάθειές μας για έναν καλό λόγο, μια καλή πράξη, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα αυτό, είναι ένας καρπός καλών θελήσεων από πολλά μέρη. Προσωπικά, θεώρησα ότι είχα και έχω υποχρέωση για μια τέτοια συμπεριφορά. Υπάρχουν λόγοι ιστορίας και συμπαθείας, αγαπούμε πολύ τη γειτονική μας Αλβανία. Ευτυχώς φαίνεται πως η εποχή των διαιρέσεων αφήνει χώρο για καλύτερες ενέργειες και πράξεις. Ο ερχομός του κ. Μπελέρη είναι ευκαιρία ανανεώσεων των σχέσεών μας».

Τον Φρέντη Μπελέρη συνόδευαν ο πρώην υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρος και ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας, Πέτρος Γκικουρίας, ενώ στη συνάντηση παρέστη και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Χάρης Κονιδάρης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

