Δώδεκα φόροι θα μειωθούν ακόμα στον προϋπολογισμό του 2025, και η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και το 2026 και το 2027, επισήμανε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ναύπλιο. «Η χώρα ως προς τους εθνικούς δείκτες απόδοσης της οικονομίας κινείται αναμφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση, με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο 9,3% -έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 500.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια-, με τον τουρισμό να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ, με τις εξαγωγές μας, τις εξαγωγές των προϊόντων της ελληνικής γης να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Όλες αυτές είναι επιδόσεις που μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία» σημείωσε ο πρωθυπουργός.



Για τις εκλογές στις ΗΠΑ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η γεωπολιτική ωρίμανση της Ευρώπης αποτελεί σήμερα το μεγάλο ζητούμενο. «Εδώ βλέπετε πώς οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στις Βρυξέλλες έχουν τελικά πολύ μεγάλη σημασία γι’ αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλα τα κράτη - μέλη, και στη χώρα μας, σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο».

«Δείτε τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι μας συγκλόνισαν όλους, στη Βαλένθια της Ισπανίας, με απροσδιόριστο, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα αριθμό

νεκρών, με τεράστιες καταστροφές. Γνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια και η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη με χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν και την προσαρμογή μας στην κλιματική κρίση: την καλύτερη χρήση των υδάτινων πόρων, τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και τις δράσεις πολιτικής προστασίας» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.



«Θέλω να θυμίσω ότι 2,1 δισ. ευρώ δαπανά η Ελληνική Κυβέρνηση για να μπορέσουμε να μεταμορφώσουμε, ουσιαστικά, τις υποδομές πολιτικής προστασίας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακριβώς τέτοια καιρικά φαινόμενα.

Και στη χώρα μας το «112», το οποίο δυστυχώς και σήμερα ακόμα από κάποιους, στα πλαίσια του αντιπολιτευτικού τους οίστρου, λοιδορείται, είναι αυτό το οποίο σώζει ζωές. Διότι υπάρχουν, δυστυχώς, καιρικά φαινόμενα τα οποία ξεπερνούν και τις πιο σύγχρονες υποδομές. Και σε αυτή την περίπτωση το πρώτο, το αδιαπραγμάτευτο μέλημα οποιασδήποτε οργανωμένης πολιτείας είναι η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στις αμερικανικές εκλογές. Γι’ αυτό και επιμένω τόσο πολύ στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία» είπε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ναύπλιο:



«Να τονίσω για ακόμα μια φορά την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην έννοια της διπλής σύγκλισης.



»Η χώρα ως προς τους εθνικούς δείκτες απόδοσης της οικονομίας κινείται αναμφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση, με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο 9,3% -έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 500.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια-, με τον τουρισμό να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ, με τις εξαγωγές μας, τις εξαγωγές των προϊόντων της ελληνικής γης να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Όλες αυτές είναι επιδόσεις που μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.



»Και μάλιστα, αν αναλογιστείτε τι γίνεται αυτή την εποχή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αναλογιστείτε πράγματι ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει ως προς την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δείτε χώρες, όπως η Γαλλία ή η Βρετανία, ισχυρές οικονομίες οι οποίες αναγκάζονται τώρα να καταφύγουν σε αυξήσεις φόρων, σημαντικές αυξήσεις φόρων, για να διορθώσουν δημοσιονομικές ανισορροπίες.



»Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνδυάζουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με περαιτέρω μειώσεις φόρων. Δώδεκα φόροι θα μειωθούν ακόμα στον προϋπολογισμό του 2025 και η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και το 2026 και το 2027. Επομένως, οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτή την καλή πορεία της οικονομίας αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι η πορεία αυτή θα έχει, όπως είπαμε, αντανάκλαση σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.



»Διαθέτουμε πρωτοφανή χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή μας: το Ταμείο Ανάκαμψης, με 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προσωπικά διαπραγματεύτηκα στις Βρυξέλλες το 2020, το νέο ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά το ζητούμενο είναι πώς όλα αυτά τα εργαλεία θα δουλέψουν και θα συντονιστούν μαζί προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.



»Και βέβαια, να κλείσω και με μία αναφορά στο μεγάλο γεγονός των επόμενων ημερών που δεν είναι άλλο από τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες θα λάβουν χώρα αύριο. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η γεωπολιτική ωρίμανση της Ευρώπης αποτελεί σήμερα το μεγάλο ζητούμενο. Εδώ βλέπετε πώς οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στις Βρυξέλλες έχουν τελικά πολύ μεγάλη σημασία γι’ αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλα τα κράτη - μέλη, και στη χώρα μας, σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.



»Γιατί το λέω αυτό; Δείτε τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι μας συγκλόνισαν όλους, στη Βαλένθια της Ισπανίας, με απροσδιόριστο, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα αριθμό νεκρών, με τεράστιες καταστροφές.



»Γνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια και η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη με χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν και την προσαρμογή μας στην κλιματική κρίση: την καλύτερη χρήση των υδάτινων πόρων, τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και τις δράσεις πολιτικής προστασίας.



»Θέλω να θυμίσω ότι 2,1 δισ. ευρώ δαπανά η Ελληνική Κυβέρνηση για να μπορέσουμε να μεταμορφώσουμε, ουσιαστικά, τις υποδομές πολιτικής προστασίας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακριβώς τέτοια καιρικά φαινόμενα. Και στη χώρα μας το «112», το οποίο δυστυχώς και σήμερα ακόμα από κάποιους, στα πλαίσια του αντιπολιτευτικού τους οίστρου, λοιδορείται, είναι αυτό το οποίο σώζει ζωές. Διότι υπάρχουν, δυστυχώς, καιρικά φαινόμενα τα οποία ξεπερνούν και τις πιο σύγχρονες υποδομές. Και σε αυτή την περίπτωση το πρώτο, το αδιαπραγμάτευτο μέλημα οποιασδήποτε οργανωμένης πολιτείας είναι η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής.



»Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στις αμερικανικές εκλογές. Γι’ αυτό και επιμένω τόσο πολύ στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία και να μπορεί να έχει και στη διάθεσή της τους απαραίτητους πόρους και να μπορούν όλα τα κράτη - μέλη να υλοποιούν αυτές τις πολιτικές, οι οποίες είναι απαραίτητες σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει και δυστυχώς όχι πάντα προς το καλύτερο».

