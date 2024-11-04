Την πολιτική κομίστρου για τα λεωφορεία και το Μετρό στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της λειτουργίας του νέου μέσου μεταφοράς, ανακοίνωσε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με τη διοίκηση του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ, στα γραφεία του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το εισιτήριο στο Μετρό διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ, όπως και στα λεωφορεία, από 0,90 ευρώ σήμερα, ενώ παράλληλα, περιορίζονται σημαντικά τα κόστη των προϊόντων καρτών μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα:

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, και στη χρήση αυτών από τους πολίτες.

Το αποδεικνύουμε με τις συχνές επισκέψεις μας, με τις συσκέψεις εργασίας, με τη διαρκή κοινωνική λογοδοσία και, πρωτίστως, με τις πράξεις μας.

Συγκεκριμένα:

1ον. Ο στόλος των λεωφορείων του ΟΑΣΘ ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται.

· 110 ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, από τον περασμένο Μάιο.

· 54 λεωφορεία αντικατέστησαν, τον τελευταίο χρόνο, γηραιότερο στόλο.

· Από 1η Ιανουαρίου 2025, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 159 νεότερα και πιο σύγχρονα λεωφορεία θα αντικαταστήσουν παλαιότερα, εκ των οποίων τα 41 που θα είναι καινούργια, από εφέτος.

Το αποτέλεσμα θα είναι, μέχρι το τέλος του 2024, το 50% των λεωφορείων του ΟΑΣΘ να είναι καινούργια οχήματα.

2ον. Ενισχύθηκε ο αριθμός των λεωφορείων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας και των προσλήψεων 190 οδηγών.

Το αποτέλεσμα είναι, σήμερα, να κυκλοφορούν 300 λεωφορεία, έναντι 260 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να αποδίδει απτά αποτελέσματα η προσπάθεια περιορισμού της εισιτηριο-διαφυγής.

Από σήμερα, το σώμα των ελεγκτών ενισχύεται και αποτελείται, πλέον, από 130 άτομα.

Σκοπός είναι η αύξηση των επικυρώσεων, και όχι των προστίμων!

3ον. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα αποδοθεί στην κοινωνία σε 26 ημέρες.

Μετρό, το οποίο εφαρμόζει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Οι δοκιμές των συστημάτων ξεκίνησαν, σε manual mode, το καλοκαίρι του 2021, σε αυτόματη λειτουργία των συρμών τον Οκτώβριο του 2022, και ολοκληρώνονται, στο σύνολό τους, τις προσεχείς εβδομάδες.

Παράλληλα ο Ανάδοχος της Λειτουργίας και Συντήρησης έχει ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου, και όλο το Νοέμβριο θα υλοποιεί – αποκλειστικά – την τελευταία φάση της προσομοίωσης της εμπορικής λειτουργίας, καθ’ όλη την ημέρα.

Επιπλέον, τόσο η ασφάλεια του συστήματος και των τρένων όσο και η επάρκεια της Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης και των διαδικασιών της, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού της, είναι σε διαδικασία αξιολόγησης από διεθνή ανεξάρτητο αξιολογητή ασφαλείας, ο οποίος και θα προβεί στην πιστοποίησή τους.

Συνεπώς, όλες οι δοκιμές των συστημάτων και τρένων, αλλά και η δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το πρόγραμμα και με συνέπεια, στο πλάνο που υπαγορεύουν οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις.

4ον. Ο ΟΣΕΘ προωθεί έναν νέο συγκοινωνιακό χάρτη, που επιδιώκει τον καλύτερο συνδυασμό των δύο μέσων μεταφοράς, για συνδυαστική και συμπληρωματική χρήση.

5ον. Επιλέγεται μία οικονομικά ορθολογική και μεταφορικά ελκυστική πολιτική κομίστρου, ώστε να ενισχυθεί η χρήση των δύο μέσων μαζικής μεταφοράς από τους πολίτες.

Έτσι, και για τους επόμενους 6 μήνες, όταν και θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από το νέο τοπίο μετακινήσεων στην πόλη, υιοθετείται μια νέα πολιτική κομίστρου για Μετρό και λεωφορεία.

Α. Το εισιτήριο στο Μετρό διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ.

Περαιτέρω, η τιμή της δέσμης 10+1 βασικών εισιτηρίων ορίζεται στα 5,80 ευρώ.

Ενισχύεται, έτσι, η ελκυστικότητα του νέου σύγχρονου μέσου στο επιβατικό κοινό.

Β. Το εισιτήριο στα λεωφορεία, για την αστική ζώνη, περιορίζεται σημαντικά, στα 0,60 ευρώ, από 0,90 ευρώ που είναι σήμερα.

Περαιτέρω, η τιμή της δέσμης 10+1 βασικών εισιτηρίων, για την αστική ζώνη, ορίζεται στα 5,80 ευρώ.

Δημιουργείται, έτσι, ένα σαφέστατο επιπλέον κίνητρο για τη χρήση των λεωφορείων, αλλά και για τη συνδυαστική χρήση των μέσων.

Γ. Περιορίζονται σημαντικά τα κόστη των προϊόντων καρτών μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, δηλ. μηνιαίας, τριμηνιαίας, ετήσιας κάρτας κ.λπ., τόσο για τα λεωφορεία όσο και για το Μετρό.

Ενδεικτικά, η τιμή της προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών 30 ημερών για τη μετακίνηση των επιβατών με χρήση λεωφορείων ορίζεται στα 16 ευρώ, από 27 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα.

Ομοίως, η τιμή της προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών 30 ημερών για τη μετακίνηση των επιβατών με χρήση του Μετρό ορίζεται στα 16 ευρώ.

Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα για συχνότερη και πιο φθηνή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Παρέχεται, συνεπώς, αυτή η εξαιρετικά δελεαστική τιμολογιακή πολιτική κομίστρου στη Θεσσαλονίκη, για τους επόμενους 6 μήνες, ώστε:

· να εμπεδωθεί από κάθε καθημερινό ή νέο δυνητικό χρήστη το σύστημα κομίστρου,

· να αποτιμηθούν οι έρευνες επιβατικής κίνησης,

· να υπάρξει προετοιμασία του συστήματος για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά, μέχρι το τέλος του 2025,

· να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της μελλοντικής δια-λειτουργικότητας, αλλά και οι ανάγκες της πολύπλοκης λογιστικής και τεχνολογικής πληρότητας των συστημάτων,

· να μην υπάρξει επιβάρυνση του επιβάτη με ένα ενιαίο, υψηλότερο από ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, εισιτήριο στα λεωφορεία, για κάποιον που χρησιμοποιεί μόνο ένα μέσο,

· να στραφούν οι πολίτες προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με δεδομένη και την περίοδο κατασκευής του flyover.

Συμπερασματικά, με την επιλογή αυτής της εξάμηνης τιμολογιακής πολιτικής πετυχαίνουμε:

· Την παροχή ευκαιριών κινητικότητας στο κατά το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του κοινωνικού συνόλου, ιδιαίτερα στα οικονομικά πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

· Την ανάδειξη των δημόσιων συγκοινωνιών, καθιστώντας αυτές οικονομικά προσιτές προς τους χρήστες.

· Την κάλυψη της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους.

· Τη συμβολή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης, άρα και της εμπορικότητας του εγχειρήματος.

· Τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων, αποτελώντας μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική λύση στα ΙΧ μέσα, κάνοντας χρήση οχημάτων μηδενικού ή περιορισμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

· Τη βελτίωση του κυκλοφοριακού της πόλης.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με μεθοδικότητα και επιμονή, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.