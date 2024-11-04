Λιβάνιος για την υπόθεση διαρροής email αποδήμων: Η Δικαιοσύνη ερευνά το ποινικό σκέλος

«Υποχρέωσή μας να ανεβάσουμε και άλλο τα επίπεδα ασφαλείας όλων των πληροφοριακών συστημάτων, ειδικά τώρα που ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερες υπηρεσίες». ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με «τα πρόστιμα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, τη Νέα Δημοκρατία και τρία στελέχη της για τη διαρροή διευθύνσεων e-mail στην πρώην Ευρωβουλευτή 'Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου».

Ο κ. Λιβάνιος, τόνισε ότι «η δικαστική έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει εκδοθεί πόρισμα. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας, είναι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής που έκανε τον έλεγχο».

Σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη ΝΔ από την ΑΠΠΔ για την διαρροή των rmail των αποδήμων είπε πως « η ΝΔ έχει δικαίωμα - και όπως διάβασα- θα προσφύγει στο ΣτΕ για να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο ζήτημα (εν. του προστίμου που της επιβλήθηκε)».

Ο υπουργός, επέμεινε ότι «το ποινικό μέρος της υπόθεσης ερευνάται από τη δικαιοσύνη, η οποία θα διερευνήσει και θα φτάσει στον φυσικό ένοχο. Αυτό δεν είναι δουλειά του ΥΠΕΣ αλλά της δικαιοσύνης», η οποία «έχει τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να διαφωτίσει και αυτές τις πτυχές. Εμείς, ως Υπουργείο έχουμε υποχρεώσει να ανεβάσουμε και άλλο τα επίπεδα ασφαλείας όλων των πληροφοριακών συστημάτων, ειδικά τώρα που ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερες υπηρεσίες».

Ο Υπουργός Εσωτερικών, σημείωσε ότι «η διαδικασία της επιστολικής ψήφου εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές μετά από τρείς μήνες από τη διαρροή των στοιχείων και διεξήχθη απολύτως ομαλά» και «δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνονται υπονοούμενα για πράγματα που δεν έχουν προκύψει σχετικά με τη διαρροή του αρχείου από την έρευνα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Το Υπουργείο Εσωτερικών είπε ο κ. Λιβάνιος «μετά από το περιστατικό αυτό έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να μην συμβεί ξανά ένα τέτοιο συμβάν».

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπήρξαν πολύ αυξημένες δικλείδες ασφαλείας των Αρχείων που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ στους παρόχους και τους ταχυμεταφορείς. Για όλα τα βασικά αρχεία του Υπουργείου (και όχι μόνο της επιστολικής ψήφους) ανατέθηκαν μελέτες αντικτύπου. Το Υπουργείο έχει λάβει ISO 27001 που είναι το βασικό πιστοποιητικό για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ολοκληρώνεται. Παράλληλα, αναθέσαμε προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού DΝP ως προς τις εξαγωγές αρχείων από ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης εκλογικών καταλόγων. Αναβαθμίστηκε το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα και δεν είναι δυνατή πλέον η μαζική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η εξαγωγή τους άκριτα. Ενισχύθηκαν όλες οι σχετικές υποδομές ενώ υπήρξαν και μαθήματα εκπαίδευσης κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στους εργαζόμενους του Υπουργείου.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας αναγνώρισε ότι είναι στη θετική κατεύθυνση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εφάρμοσε τα μέτρα που ζήτησε η Αρχή και θα αναμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα των περιοδικών ελέγχων που θα κάνει. Επισήμανε ότι «η Αρχή επέβαλε πρόστιμο όχι μόνο σε τρία άτομα της ΝΔ, αλλά και στο ίδιο το κυβερνών κόμμα» και αναρωτήθηκε «την ευθύνη για τη ΝΔ ποιος την έχει; Γιατί η ΝΔ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της και να εξηγήσει τι πρόκειται να κάνει ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες πρακτικές μέσα στο κόμμα».

Ο κ. Καζαμίας είπε ότι το «σκάνδαλο Ασημακοπούλου» αφορά «τη δημιουργία ενός κομματικού Κράτους, με τη διαρροή στοιχείων που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ για αποκτήσει το κυβερνών κόμμα πλεονέκτημα στις ευρωεκλογές». Εκτίμησε ότι «οι θεσμικοί έλεγχοι δεν έχουν φτάσει στην καρδιά της υπόθεσης». Ο βουλευτής σύνδεσε την υπόθεση της διαρροής των emails με το θέμα των υποκλοπών και ανέφερε πως για αυτό έχουμε ανησυχίες.

Πηγή: skai.gr

