Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στις 10.30 το πρωί ο Χακάν Φινταν θα περάσει το κατώφλι του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για να συναντήσει τον ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο πλευρών του Αιγαίου αναμένεται να διερευνήσουν από κοινού και κατ' εντολήν των ηγετών τους, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν, το ενδεχόμενο πλαισίου για πιθανή επίλυση της μίας και μοναδικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, όπως εμφατικά και αδιαπραγμάτευτα τονίζει η Ελλάδα, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Με βάση βεβαίως, την τακτική που ακολουθεί διαχρονικά η Τουρκία αλλά και το δείγμα προθέσεων που έδωσε παραμονή της έλευσή του στην Αθήνα ο Χακάν Φιντάν, με συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η γείτονα επιδιώκει συστηματικά να «ανοίγει τη βεντάλια» της ατζέντας των συζητήσεων αλλά η Ελλάδα και η κυβέρνησή της είναι κατηγορηματική. «Εμείς συζητάμε μόνο τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Και τίποτε άλλο. Κανένα άλλο θέμα. Υπηρετώντας τη διαχρονική εθνική θέση. Μόνο αυτή τη διαφορά επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και με κανέναν άλλο τρόπο» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκη, κλείνοντας οποιαδήποτε άλλη συζήτηση και προσδοκία.

Και κατά τη σημερινή συνάντηση, οι δύο επικεφαλής της διπλωματίας Ελλάδας - Τουρκίας, δεν αναμένεται να μπουν στην ουσία των διμερών θεμάτων, αλλά αναμένεται να συζητηθούν οι προϋποθέσεις, το πλαίσιο και τα τεχνικά ζητήματα, κάτω από τα οποία θα μπορούσε ο ελληνοτουρκικός διάλογος να προχωρήσει επί της ουσιαστικής διαφοράς, από την οποία η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι «δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό βήμα πίσω».

Άλλωστε, η θέση αυτή, διαχρονικά και σε όλους τους τόνους έχει γίνει σαφής προς πάσα κατεύθυνση και αυτό αναμένεται να διατυπωθεί εκ νέου και σήμερα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Από εκεί και πέρα σίγουρα, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα ή μη, της σημερινής συνάντησης, η Ελλάδα εξακολουθεί και επιμένει να στηρίζει τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου «με τις ξεκάθαρες διαφωνίες οι οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και πιθανότατα θα υπάρχουν» σύμφωνα με κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές.

Ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη συνέντευξη που έδωσε στην τουρκική «Hurriyet» τόνισε πως «δεν ωφελεί η ένταση» δηλώνοντας πως στους 15 μήνες που πέρασαν από την απόφαση των ηγετών των δύο χωρών να εκκινήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος «διαπιστώνεται και από τις δύο πλευρές αξιοσημείωτη βούληση ώστε να οδηγηθούν οι διμερείς μας σχέσεις σε ένα διαφορετικό μονοπάτι».

Σημείωσε δε, ότι με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, «έχουμε επιτύχει, βήμα-βήμα, ένα επίπεδο εμπιστοσύνης ώστε να συζητούμε με ειλικρίνεια και να προλαμβάνουμε κρίσεις», χωρίς ωστόσο να αγνοούνται τα ιστορικά βιώματα του παρελθόντος.

Ένα κλίμα που ενστερνίζεται και υιοθετεί και η τουρκική πλευρά, όπως παραδέχτηκε και ο Χακάν Φιντάν, αναφέροντας πως «με τον Γιώργο θέσαμε τα θεμέλια του σημερινού μας διαλόγου, κάνοντας μια μακρά συζήτηση» και εστιάζοντας στον διεξαγόμενο ελληνοτουρκικό διάλογο τονίζει πως παρά τα σημαντικά θέματα στα οποία καταγράφονται διαφωνίες, ταυτόχρονα τα δύο τελευταία χρόνια «λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών».

Σε κάθε περίπτωση στόχευση και των δύο πλευρών είναι να μην χαθεί το θετικό μομέντουμ των τελευταίων μηνών, όπως και ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης που έχει στηθεί. Άλλωστε το σημερινό τετ α τετ Γεραπετρίτη - Φιντάν θα προλειάνει το έδαφος ενόψει του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας τον Ιανουάριο στην Άγκυρα και τη συνάντηση κορυφής των ηγετών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ήδη έχει δηλώσει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις σημερινές συζητήσεις, θα ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία, και προς τον σκοπό αυτό, έχει ζητηθεί ήδη η σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής την Τρίτη προκειμένου οι βουλευτές όλων των κομμάτων να λάβουν γνώση για τα όσα διημείφθησαν μεταξύ του Χακάν Φιντάν και του Γιώργου Γεραπετρίτη.

