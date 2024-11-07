Κασσελάκης για Πολάκη: Δεν ξέρει πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Στις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για το Πόθεν Έσχες του που κατέθεσε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανακοίνωσή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Παύλο Πολάκη ότι δεν κατανοεί πως η φόρμα που κατέθεσε είναι η αρχική του δήλωση την ημέρα απόκτησης ιδιότητας και προσθέτει ότι παραιτήθηκε από όλες τις εταιρείες του ομίλου που ίδρυσε με επενδυτή την Tiptree Inc όπως είχε αποχωρήσει από τις άλλες εταιρείες που αναφέρει ο κ. Πολάκης πριν της απόκτηση ιδιότητας.

Η ανακοίνωση του Στέφανου Κασσελάκη:

Ο Κύριος Πολάκης μάλλον δεν καταλαβαίνει πώς συμπληρώνεται η φόρμα Πόθεν Έσχες.

Η φόρμα που κατέθεσε είναι η αρχική του δήλωση την ημέρα απόκτησης ιδιότητας.

Ο κ. Κασσελάκης παραιτήθηκε από όλες τις εταιρείες του ομίλου που ίδρυσε με επενδυτή την Tiptree Inc στις 13 Μαρτίου 2023 (6 μήνες πριν την απόκτηση ιδιότητας). Αντικαταστάθηκε στις εταιρείες του ομίλου από τον Πρόεδρο της Tiptree Inc, Randy Maultsby. Αυτό συμπεριλαμβάνει και όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ειδικού σκοπού.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε απολύτως σωστά την συμμετοχή του στην Osios LLC, την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, από την οποία δάνεισε στην Left Media, άτοκα, για την πληρωμή του χριστουγεννιάτικου δώρου.

Ο κ. Κασσελάκης είχε αποχωρήσει από τις άλλες εταιρείες που αναφέρει ο κ. Πολάκης πριν της απόκτηση ιδιότητας.

Όσο για το CVfromGreece, αφορά σε μία ανενεργή μονοπρόσωπη εταιρεία (ανενεργή από το 2015), μέσω της οποίας ο Στέφανος Κασσελάκης βοηθούσε νέους Έλληνες αμισθί με τα βιογραφικά τους και τα cover letters τους μεταξύ 2013 και 2014, στο βάθος της οικονομικής κρίσης. Μακάρι ο κ. Πολάκης να μιλούσε και εκείνος Αγγλικά και να είχε σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια, για να μπορούσε και εκείνος να βοηθήσει νέους Έλληνες στη σταδιοδρομία τους.

Ας αρχίσει πρώτα με το πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.